La primera autoridad de la comuna de Aysén, Luis Martínez Gallardo, se trasladó junto a una comitiva de la Ilustre Municipalidad de Aysén hasta la localidad de Islas Huichas con motivo sostener una intensa agenda con la comunidad. En la instancia se desarrollaron una serie de reuniones que permitieron obtener las orientaciones necesarias para trabajar junto a los vecinos en las problemáticas que más los afectan y llevar también, la logistica necesaria para desarrollar la entrega de canastas de emergencia comprendidas en el programa “Alimentos para Chile”.

Aysen.- En el lugar, el edil se unió con dirigentes de la pesca, deporte, de las Juntas de Vecinos para abordar los avances y desafios que ha planteado tanto la emergencia sanitaria como las consecuencias deribadas de las mismas. Así como también, se reunió con las directoras de los establecimientos educaciones del sector para analizar el actual escenario educativo en la zona y también aprovechó de sostener reuniones con la agrupación juvenil e indigena del lugar para revisar aspectos en estas materias.

Frente a esto, Martínez Gallardo comentó que “siempre es muy agradeable venir a Islas Huichas, hoy día pudimos recorrer muy temprano las obras, ir la radio a contarle a los vecinos en que nos encontramos, partimos con la entrega de las canastas de ayudas que vienen para los vecinos, muy merecidas por supuesto. Posteriormente realizamos una visita a carabineros para ver la seguridad, para conversar, ver cómo se están desarrollando los temas del toque de queda y de ahí a la delegación a poder tener reuniones con diversas organizaciones como fueron las juntas de vecinos acompañadas de otras organizaciones locales, fuerzas vivas de la ciudad”.

En esa línea, la primera autoridad comunal añadió que tras estas instancias se pudo abordar los problemas que conlleva la situación de pandemia que vivie el país y agregando además que “un gran problema que tiene la Isla hoy día, que lo vamos a ver con el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones es justamente el internet, que no funciona definitivamente, aquí no anda no hay caso; la gente no puede trabajar bajo esa modalidad menos estudiar jóvenes que son de Aysén que están acá en su casa, así es que nos comprometimos a hacer las gestiones ante las autoridades pertinentes para que esto pueda al menos cambiar de una u otra forma.

Finalmente, el alcalde de Aysén destacó que “nos reunimos en Caleta Andrade con una asociación indígena y ellos tienen unos emprendimientos muy interesante con respecto al turismo y también de hacer una pequeña planta de alimentos, que quedamos en ayudarles, también poder en el fondo publicitar estos emprendimientos y que vieran la isla como un potencial turístico, un potencial gastronómico y en eso quedamos que vamos a trabajar con ellos. Además atendimos alrededor de 25 vecinos en diferentes partes del territorio para poder conversar con ellos de las problemáticas de lo que trae esto del coronavirus y cómo lo vamos a enfrentar”, puntualizó el representante del municipio aysenino.