La primera autoridad comunal también fue enfática en destacar que actualmente la mejor alternativa frente a la pandemia es el autocuidado.

Puerto Chacabuco.- Con motivo de escuchar y atender los distintos requerimientos e inquietudes frente a la actual emergencia sanitaria que atraviesa el país, principalmente abordar los aspectos relativos al control de la pandemia en el territorio. El alcalde de Aysén, Luis Martínez Gallardo, participó durante la jornada del lunes recién pasado de una instancia integrada por la comunidad organizada de la localidad costera de la comuna para analizar las diversas situaciones expuestas por los vecinos y vecinas.

Al respecto, la autoridad comunal destacó que “me han invitado los vecinos, juntas de vecinos, adultos mayores con la preocupación que ellos tienen con respecto a las barreras sanitarias, que creen no están tan efectivas y por supuesto, nosotros también desde el día uno hemos pedido el cierre de la región con un cordón sanitario real y en estas barreras. Yo les planteaba que como municipalidad no podemos intervenir, porque no tenemos recursos para intervenir. Entonces también hoy día las barreras no funcionan como ellos quieren, temen que haya mayor cantidad de contagio, Chacabuco es un puerto donde hay mucha gente a diario que pasa por aquí viene de afuera”.

Agregando además que, “son inquetudes reales, yo les he planteado desde el punto de vista desde el Municipio lo que estamos haciendo, cómo han llegado las ayudas sociales, cuánta plata nos ha llegado y qué es lo que vamos y pretendemos hacer. Queremos hablar con la verdad, con la honestidad que corresponde y ellos me han pedido también poder retransmitir a la Intendencia, a la Seremi y por supuesto a quien corresponda las inquetudes que tienen o las forma de respaldar de que haya una mayor fiscalización en las barreras sanitarias y así podamos tener un mejor pasar psicologico y sanitario”.

En tanto, una de las voceras de la comunidad organizada de Puerto Chacabuco, Camila Salas Ojeda, relevó que “nos hemos vuelto a reunir con el alcalde para pedir su apoyo y reforzar todas las peticiones que estamos haciendo y sobre todo lo que tiene que ver con barreras sanitarias intercomunales que puedan estar a cargo de la Autoridad Sanitaria en el mejor de los casos, sino asumida por el municipio, pero que esta pueda contar con un presupuesto del Gobierno Regional. Así como también, protocolos sanitarios para todos los sectores productivos validados por la Seremi de Salud, que además que se elabora una glosa Covid-19 del Gore para poder así bajar recursos a las municipalidades y la fiscalización de las cuarentenas obligatorias en las barreras sanitarias públicas y privadas”.

Junto con ello, la dirigenta social tras ser consultada por el encuentro con el alcalde destacó el apoyo y la dispocisión al dialogo de la primera autoridad comunal, mencionando que “para nosotros sido un gran apoyo el poder tener contacto directo con el alcalde, que él se de el tiempo de asistir a las reuniones, de escuchar las demandas y sobre todo de poder llevarla hacia la autoridad competente, porque si bien sabemos que él ha hecho distintos esfeurzos en la municipalidad también no todo queda ahí o no todo se determian ahí. Entonces se valora muchisimo el trabajo que está realizando el alcalde, así como también su apoyo y ahora necesitamos que eso se redoble, que se redoblen los esfuerzos y gestiones”, puntualizó la vocera de la comunidad organizada.