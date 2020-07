“Estoy absolutamente en desacuerdo con esta medida que ha tomado el gobierno”, declaró Denis Flores presidente comunal del Partido Socialista Aysén, luego de que en el informe diario del Ministerio de Salud se anunciaran medidas de desconfinamiento para las regiones de Los Ríos y Aysén.

Aysen.- Las medidas consideran la autorización para el funcionamiento de cines, teatros, restaurantes y cafés con un 25% de su capacidad y la realización de eventos deportivos con un máximo de 10 personas en lugares cerrados y 50 personas en espacios abiertos, siempre sin público. Además, permitirá que los adultos mayores de 75 años puedan salir una vez al día y reanudar las cirugías no críticas.

“Parece que el gobierno quiere que los habitantes Aysén seamos los conejillos de indias del desconfinamiento de una pandemia que en Chile ha tenido una tasa de mortalidad altísima en relación con la población que tenemos. Más aun sabiendo que lo peor de la pandemia está por venir en una región con un frágil sistema de salud con un invierno que recién empieza y los fuertes niveles de contaminación del aire en las comunas de Coyhaique y Aysén producto del consumo de leña

Lamentablemente las palabras de la Seremi de salud Alejandra Valdebenito dejan en evidencia el actuar del gobierno en general de poner a la economía por sobre la salud de las familias , expresó.

Denis Flores además criticó las palabras de la intendenta regional Geoconda Navarrete que califica el retiro de los fondos de las AFP Como un “error “sin embargo no hemos visto a la intendenta ni a su sector político hacer declaraciones ni escandalizarse cuando las AFP pierden millones de pesos de las cuentas de capitalización individual. Muy por el contrario las medidas adoptadas por su gobierno y para la clase media fue de más endeudamiento con crédito facilitados por el Estado.

Finalmente, hago un llamado a la comunidad a no relajarse y a continuar cumpliendo con todas las medidas de autocuidado. “Estamos en pleno invierno, con muy bajas temperaturas y mucha lluvia, no es momento de volver a la normalidad , sobran los ejemplo fracasados de este tipo de medidas.