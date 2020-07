La Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes Provincial Aysén manifestó su preocupación frente al caso del interno que dio positivo a Covid – 19, además, dieron a conocer que el pasado fin de semana la cárcel de Puerto Aysén estuvo sin un paramédico que pudiera atender requerimientos de salud. Así lo expresó, Sergio Saldivia, presidente la entidad gremial.

Aysen.- “Sabemos que un interno del centro de detención preventivo dio positivo, a la espera de los resultados de otros internos a los que se les tomó el PCR, así es que, esperando esos resultados para ver cuantos internos positivos hay en el penal. Yo tengo contacto con los colegas y tenemos preocupación debido a que tenemos trato directo con la población penal, lo que significa también para la familia de los funcionarios, ya que, detrás de cada gendarme hay familia, nosotros no somos solos. Esto causa un poco de temor a nuestros funcionarios, nosotros no somos de acero”.

El dirigente de los funcionarios de gendarmería, añade que, “no descartamos que algún funcionario pueda dar positivo, porque la mayoría de nosotros tuvimos contacto con la persona que dio positivo a coronavirus. Nosotros vemos que cada vez se están realizando mal los procedimientos de salud, informar también que, el fin de semana estuvimos sin paramédico en el CDP de Puerto Aysén y eso es grave, porque no somos paramédicos para entregar medicamentos a los internos, ni menos somos paramédicos para tomar la temperatura o ver síntomas asociados al Covid”.

Sergio Saldivia, solicitó que nuevamente se realicen exámenes PCR tanto a los funcionarios como a toda la población penal de Aysén.

“Yo pienso que ahora debería hacerse un test masivo nuevamente en toda la unidad, para descartar casos asintomáticos o descartar que haya un nuevo brote. Porque esto nos afecta a todos, yo he tratado de comunicarme con la jefatura regional y también se lo voy a plantear, aquí es un tema de buscar soluciones. Pero las soluciones parten de la administración, porque nosotros no podemos estar nuevamente sin paramédico un fin de semana que pueda ver a los internos. Además, el llamado que yo hago a la Seremi de Salud es que se puedan revisar que nosotros contemos con todas las medidas de salud, que podamos contar con paramédico de lunes a domingo y se traten de evitar los riesgos”.

El dirigente de los funcionarios de Gendarmería en Aysén, cerró sus palabras, indicando, “nosotros estamos diciendo la verdad y si alguna autoridad no le gusta, yo estoy para representar a mis funcionarios y cada vez que haya una irregularidad, lo voy a comentar en los medios de prensa”.