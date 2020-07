El Diputado Miguel Ángel Calisto se trasladó hace algunos días a la localidad de Villa Mañihuales, instancia en la que pudo reunirse con vecinos del sector quienes le plantearon la urgente necesidad de contar con un recinto de salud donde se pueda atender a más gente y cuente con mayor resolutividad.

Mañihuales.- Según el legislador, “nuestra región es una zona aisalada, con clima extremo. Con mayor razón, debemos tener a las localidades mejor preparadas para solucionar urgencias en temas de salud. Por eso siempre hemos apelado a fortalecer los servicios de urgencia tanto en Villa Mañihuales como en las otras localidades de la región”.

“Los vecinos me plantearon la urgente necesidad de renovar el CECOSF, porque ya no da abasto a la demanda que tiene. Necesitan tener algo más grande, un Servicio de Alta Resolutividad, SAR. Recordemos que Villa Mañihuales está en el corazón de la carretera austral, por lo que es fundamental que esté preparado para situaciones de emergencia, con mayor resolutividad. Con esto también podríamos descomprimir las atenciones en Coyhaique y Puerto Aysén”, afirmó el parlamentario.

Calisto señaló que “también me plantearon lo que les sucede con la ambulancia, porque hoy en día hay una que es 4×4, pero lamentablemente esa ambulancia no llega a todos los sectores, hay mucha población que vive en las zonas más rurales y que no pueden ser atendidos por este vehículo ya que no puede pasar por las pasarelas. Estoy gestionando para que el Director del Servicio de Salud visite la Villa y pueda sostener una reunión con la comunidad para tratar estos temas”.

Por su parte, la presidenta de la junta de Vecinos del Sector Chacra de Villa Mañihuales, Beatriz Oyarzo, afirmó que “en la reunión con el diputado, hicimos hincapié en el tema de la salud. Nosotros tenemos un Centro Comunitario de Salud Familiar, CECOSF, pero, hace tiempo iniciamos un trabajo constante para poder transformarlo en un Servicio de Alta Resolutividad, SAR, esto vendría a solucionar las problemáticas en salud que tenemos”.

Con respecto a la ambulancia, señaló que “es contradictorio tener un vehículo 4×4, pero que no pase por las pasarelas. Los vecinos deben sacar a los pacientes en autos particulares. Es así como se vive en las localidades, cuando uno ve que a nivel nacional se habla de Salud, siendo que nosotros vivimos en una realidad muy diferente”.

Finalmente, la dirigenta indicó que “se necesitan cambios que vengan en beneficio de las comunidades, que no sólo sean palabras bonitas. El tema de la ambulancia es un ejemplo de las decisiones que se toman. Existe centralismo y falta un trabajo con la comunidad. Hoy en día el Cecosf nos queda chico, más en pandemia. Hay que generar las instancias de dialogo con la gente, porque somos nosotros los que vivimos la realidad día a día. En esto hay centralismo, se piensa sólo en Coyhaique, y nosotros dependemos de allá”.