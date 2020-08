A fines de la semana recién pasada el Presidente de la Republica, Sebastián Piñera, rindió cuenta pública de su gestión durante el último año y realizó algunos anuncios en diversas materias para el país. Sin embargo, el presidente del Consejo Regional y Consejero de la provincia de Aysén, Sergio González Borquez, manifestó que “no hubo grandes noticias positivas”.

Aysen.- “Hay un contraste entre lo que se dice y lo que se hace, por lo tanto, nos deja un sabor amargo la cuenta pública, en el sentido de que no hubo grandes anuncios o noticias tan positivas. Se planteaba lo que es la reactivación económica, pero esto tiene una bajada nacional, que no necesariamente va a llegar a la región de Aysén. Nosotros tenemos un presupuesto que hemos tratado de defender a nivel nacional, son más de 20 mil millones de pesos lo que nosotros necesitamos, entonces, para nosotros hoy en día es complicado decir si estamos claros de lo que se plantea, en el sentido de que vamos a tener seguridad de más recursos”.

González, agregó que les llegó un requerimiento al Consejo Regional relacionado con proyectos de agua potable rural, tema que el Consejero definió como importante, pero aseguró que la urgencia debe ser también en temas de vivienda, salud y otros.

“Nos llegó con urgencia un tema para poder generar un proyecto de más de 1.500 millones de pesos, que tiene que ver con el mejoramiento de los APR y pre factibilidades de APR para la región de Aysén, como una acción en este caso de reactivación económica para el próximo año. Eso es muy importante, pero nosotros también necesitamos mayor inversión en vivienda, mayor inversión en salud, necesitamos que se abran más recursos para seguir con los trabajos en la carretera a través del MOP. Por lo tanto, esas son las noticias que esperamos, también esperamos noticias por ejemplo que, a través de Sercotec, Agricultura, que tengamos más recursos para que la gente pueda reactivarse económicamente”.

Los problemas que enfrenta hoy la ciudadanía están en distintos aspectos y no se vieron reflejados en la cuenta pública, afirmó Sergio González. “Tenemos problemas con la gente de turismo, con las personas que tienen sus negocios en las localidades, muchos han tenido que cerrar durante toda esta pandemia y que hoy no vemos una alternativa para reactivarse en el corto plazo. Se nos viene el próximo año, no sabemos cómo va a resultar esto, porque no tiene fecha de término este problema, no sabemos si vamos a estar igual o peor. Esperemos que estemos mucho mejor y que esto pase prontamente, pero no tenemos claridad de eso y el discurso no refleja un compromiso real para seguir apoyando a las regiones. Muchas veces hay más preocupación por el norte de Chile, nos preocupamos hasta Puerto Montt, hasta Temuco, pero no llegamos hasta la región de Aysén y eso nos preocupa”, puntualizó el Consejero.