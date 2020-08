En el marco de su campaña nacional para ir en ayuda de quienes residen en albergues para personas en situación de calle y hogares del servicio nacional del adulto mayor, este martes arribó hasta Puerto Aysén el jefe de venta envasado de Abastible en la XI región, Carlos Rubilar, quien realizó un importante aporte en representación de la empresa al Albergue municipal en Puerto Aysén, consistente en 12 recargas de 15 kgs para los meses venideros.

Puerto Aysen.- En este sentido, el representante de la empresa indicó que “nosotros estamos muy contentos de poder aportar en esta iniciativa generada desde nivel central y que se ha hecho extensiva a todo el país. Estamos apoyando a todos los albergues en la región, y en el caso de Aysén ha beneficiado en Coyhaique y ahora a Puerto Aysén”.

Asimismo, agregó que “aparte de los cupones desde Santiago, quisimos hacer un aporte local que permita cubrir lo que resta de los meses septiembre e, inclusive, octubre para apoyar esta iniciativa aysenina”.

De esta manera, el equipo del albergue municipal, que acoge a las personas en situación de calle, agradecieron al privado por esta relevante donación, que permitirá no sólo calefaccionar el espacio -hoy día utilizado por catorce personas-, sino además, será un insumo fundamental en cocina y ducha.

Así lo reconoció Felisa Ojeda, administradora municipal e impulsora conjuntamente al alcalde Luis Martínez, de esta instancia que es la primera en la comuna, y que incluye un equipo multidisciplinario compuesto por jóvenes ayseninos del área de la salud y lo social, entre otras, y que brinda a sus residentes comida, alojamiento y un espacio amplio y cómodo, donde se espera puedan encontrar un hogar.

“Agradecemos todo beneficio que venga de la empresa privada porque, sin duda, ayuda y viene a apoyar esta toda la gestión que hemos realizado. En este caso, el alcalde Martínez, este ha sido uno de sus hitos de gestión y ha tenido un muy buen resultado. Ha permitido que este invierno sea más amigable, más amable al menos para 15 personas y eso nos llena de orgullo. Muchos de ellos hoy están proyectándose en trabajos, están postulando a viviendas a raíz de poder tener sus casitas. Estamos trabajando con ellos, planificando con ellos los beneficios que podrían obtener del estado porque muchos de ellos nunca han obtenido un beneficio o porque no los conocen o simplemente no tenían quién les informara. Entonces, se logró hacer un muy buen trabajo de parte del equipo de coordinadores y la técnico social que nos apoya para poder entregarles ayuda y beneficio, así que agradecer a la empresa Abastible por poder subvencionar esta linda iniciativa, como es el albergue municipal en Puerto Aysén”, explicó la trabajadora social de profesión.

Finalmente, el jefe de Venta Envasado de la región, invitó a todos los privados a que sean parte de estas instancias, a través de su responsabilidad empresarial. “Queremos llegar a las familias más vulnerables, a aquellos que más lo necesitan, por lo cual como empresa estamos preparando una serie de formas que permitan quizás la aplicación de un descuento direccionado. Estamos muy preocupados por aportar con quienes lo requieran, por ello, también invitamos a todos las empresas que quieran apoyar. Vamos a apadrinar a este alberguen para que en lo que se necesite podamos estar allí presentes como Abastible”, concluyó.