“Hemos entregado flexibilidad y gradualidad para que la comunidad educativa pueda adecuarse. Por otro lado, la voluntariedad se expresa tanto por el lado del sostenedor y del director de escuela, como por el apoderado de enviar o no al alumno”, señaló la autoridad central, Jorge Poblete.

“El momento de volver a clases será cuando la pandemia esté sanitariamente controlada”, enfatizó el alcalde aysenino, Luis Martínez.

Puerto Aysen.- En el marco de la visita del subsecretario de Educación, Jorge Poblete, a la región de Aysén, la autoridad de nivel central, acompañado por el seremi de la cartera, Sergio Becerra, arribó hasta las dependencias del municipio aysenino donde sostuvo una importante reunión con la comunidad educativa.

De esta manera, el alcalde Luis Martínez, conjuntamente al director de Educación Municipal, Gonzalo Vargas y directivos de los diversos establecimientos que forman parte de la red comunal, conversaron con la autoridad nacional para manifestar su experiencia durante el presente año escolar y la pandemia, así como dar a conocer dudas e inquietudes respecto a los lineamientos de lo que será este último trimestre escolar 2020, así como el próximo año 2021.

Al respecto, “era importante que este aquí la autoridad, es lo que pedimos y quise que se reuniera con todo el equipo municipal, con todo el equipo docente porque en algún momento hay que volver a clases, pero yo siempre lo he dicho, esto cuando la situación esté sanitariamente controlada”, indicó el edil aysenino.

“Hoy se han contestado muchas dudas respecto a cómo va a ser la evaluación, cómo debiera ser un retorno, y no nos están imponiendo hacer nada. Pero tenemos que, desde la comunidad levantar esta mirada de que, especialmente los jóvenes de cuartos medios, podamos ir trabajando de una u otra forma. Así que, en resumen, fue una reunión muy informativa, siento que estamos trabajando en el camino correcto al incluir a los apoderados, alumnos y juntos entre todos tomar la mejor decisión”, agregó la máxima autoridad comunal.

El edil dio a conocer, además, el trabajo que se iniciará a partir del día 21 de septiembre en que docentes de toda la comuna retornarán a sus trabajos presencialmente, más allá de los turnos éticos a día de hoy. Esto, con la finalidad de ir trabajando todos los detalles sanitarios y académicos proyectando retorno para 2021. “Es una prueba que queremos iniciar el día 21 con los profesores para ir probando el sistema. Creo que podemos terminar de aquí a fin de año con algunos alumnos de la educación técnico profesional trabajando porque necesitan hacerlo e iniciar in próximo año con relativa normalidad. El llamado a la calma que he manifestado desde el primer día, pero tampoco uno puede cerrar todas las puertas porque con Coronavirus tenemos que aprender a trabajar. Si bien llevamos varios días sin contagios a nivel local, esto no nos deja tranquilos. Por ello, la claridad que puedo entregar hoy es que este alcalde va a tomar decisiones que son complejas, pero hay que tomarlas en el minuto que corresponda y siempre con todas las acciones de seguridad que he manifestado desde el primer día”.

Por su parte, el subsecretario Jorge Poblete evaluó positivamente la instancia de dialogo generada. “Ha sido una conversación muy enriquecedora y muy clara sobre los desafíos que han significado esta pandemia, por ello hemos compartido con las escuelas los protocolos que ha entregado el ministerio, el cómo enfrentar este desafío, hemos compartido experiencias que hemos visto en otras escuelas de la región y lo que hemos concluido es que la escuela es un lugar irreemplazable, en donde el alumno tiene mucho más que aprendizaje, un lugar de contención socioemocional, donde encuentran socialización con sus pares, programas de salud, y apoyo en todo sentido, por tanto, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan y la voluntad de los padres y colegios estén, se pudieran acoger paulatinamente la presencialidad de sus alumnos en la sala de clases”.

Asimismo, explicó que “el modelo que entregó el ministerio permite una adecuación porque hemos dicho que la seguridad es el pilar fundamental. Hemos entregado flexibilidad y gradualidad para que la comunidad educativa pueda adecuarse a ese contexto y, por otro lado, la voluntariedad que se expresa tanto por el lado del sostenedor y del director de escuela, como por el apoderado de enviar o no al alumno. Lo importante acá es que en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan y los protocolos estén implementados, la escuela pueda abrir sus puertas para aquellos que más lo necesitan puedan contar con ella para continuar su trayectoria educativa”.

En este sentido, el director DEM, Gonzalo Vargas, relevó este espacio en que los directores de los distintos establecimientos educacionales municipalizados -los cuales estuvieron presentes desde Puerto Aysén, Puerto Chacabuco, Villa Mañihuales e Islas Huichas-, pudieron expresar sus situaciones particulares y sus legítimas aprehensiones respecto a cómo dar continuidad al año escolar.

“La región es diferente a otras zonas del país dado la dificultad para las comunicaciones, tema internet, ruralidad y la vulnerabilidad que afecta a más de un 90 por ciento de nuestra población estudiantil, lo que hace difícil el tema de las video clases y todo lo que conlleva aspectos tecnológicos, pero donde los establecimientos han aunado todos sus esfuerzos para poder mejorar esto, y creo que a esta altura del año se ha podido mejorar muchísimo. Problemas de conectividad en sectores como Huichas y Mañihuales donde estamos postulando proyectos y esperamos tener novedades positivas próximamente. Pudimos plantear todo ello, lo que ha sido escuchado y lo que se busca es poder aunar criterios para ver cómo vamos a finalizar el año. Haremos reuniones semanales para poder definir cómo se realizará este término de año que a veces es dificultoso por todo lo que se habla, es importante para tener un criterio en común y así darlo a conocer a la comunidad educativa que está preocupada y muy expectante respecto a este tema tan importante y sensible, especialmente, hoy por hoy”, finalizó Vargas Pizarro.