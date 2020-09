En los últimos días se ha conocido un importante un brote comunitario en la capital regional.

Aysen.- De acuerdo a la resolución exenta n°772, firmada por el Ministro de Salud Enrique Paris Mancilla, resolvió la implementación de un Cordón Sanitario en torno a la comuna de Coyhaique, por tal razón se prohíbe el ingreso o salida a dicha zona, salvo si es necesario a través de un salvoconducto solicitado a través de la comisaria virtual de Carabineros.

Manuel Ortiz Torres Gobernador de la provincia de Aysén reforzo el llamado a los vecinos y vecinas de la provincia a extremar los esfuerzos que se han realizado para disminuir el contagio del covid-19 en nuestro territorio “Es súper importante que nuestra gente tome conciencia de esta situación, lo conversábamos en la mañana en la reunión virtual y lo más importante acá es que no nos relajemos, porque el relajo produce esta situación de rebrote que lamentablemente pudieran en algún momento salirse de nuestras manos si no tomamos las medidas que corresponden, el autocuidado de ustedes vecinos, lavarse las manos con agua y jabón, usar la mascarilla, la distancia social, quedarse en casa, es lo más importante porque ha sido comprobado”.

En la ocasión la autoridad provincial destaco que este 18 se septiembre será distinto “Lo hemos dicho de todas las maneras posibles, cuida a tu familia, porque cuidando a tu familia vas a cuidar al resto y nos vamos a cuidar entre todos, quédate en casa, son unos poquitos días, celebra de una manera más cuidadosa posible, el autocuidado depende de ustedes, nosotros no podemos estar en cada uno de los hogares y por ello hacemos este llamado a la conciencia y responsabilidad”.