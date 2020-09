El Comité de Regularización “Newen” de Puerto Chacabuco, lo integran familias que cansadas de buscar soluciones habitacionales mediante las opciones del Serviu y no obtener una respuesta favorable, en algunos casos por más de una década, decidieron tomarse algunos terrenos en los faldeos de los cerros e instalarse en el lugar.

Puerto Chacabuco.- Recientemente una empresa que sería la propietaria de los terrenos, estaría exigiendo que abandonen el lugar. Ante esta situación han solicitado apoyo al Gobierno mediante el representante de Presidente Piñera en la provincia, Gobernador Manuel Ortiz, quien habría comprometido colaboración, lo que hasta ahora no se habría cumplido.

El presidente de la organización, Miguel Russel, comentó sobre el tema, “resulta que estamos en una situación en la cual nuestras casas llevan harto tiempo edificadas y se viene a hacer presente una empresa inmobiliaria de Valparaíso, la que nos está pidiendo a través de querellas que desalojemos nuestros terrenos”.

Russel, añade que, “resulta que mucho tiempo hemos estado en comités y acá Puerto Chacabuco nunca ha tenido una solución habitacional para la gente. En mi caso tuve que hacer una toma de terreno porque ya fueron 14 años de espera y las autoridades de Gobierno no me dieron solución habitacional, así como mis otros compañeros que se encuentran en las tomas”.

El dirigente del comité de regularización “Newen” de Chacabuco, mostró su molestia debido a que desde la Gobernación Provincial de Aysén le habría prometido colaborar, lo que no ha sucedido.

“Hasta el momento no hemos recibido mayor respuesta de parte de la Gobernación y hemos solicitado varias veces reuniones y no hemos tenido respuesta, por ese lado, acá nosotros en Chacabuco nos encontramos abandonados. Así es que, necesitamos que por favor nos puedan ayudar con esta situación”.

Rosa Almonacid, otra de las dirigentas del comité, afirma que, “ahora estamos pasando un momento difícil porque igual estamos bajo denuncia, por parte de una inmobiliaria que apareció y hemos estado haciendo un llamado a las autoridades que en algún momento se comprometieron a darle una solución a toda la gente y hasta ahora nadie contesta los teléfonos. Parece que les encanta que la gente se ande movilizando en las calles”.

Los integrantes del comité de regularización “Newen”, piden a las autoridades que los apoyen, que piensen que hay familias, niños que necesitan una solución y no quedar en la calle.