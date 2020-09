A través de las distintas redes sociales, vecinos y vecinas de Puerto Aysén han evidenciado su molestia con Banco Estado, ya que, a raíz de la pandemia se han tomado medidas al interior del recinto, lo que finalmente afecta a muchas personas que deben hacer largas filas y esperar por varios minutos e incluso horas bajo la lluvia y el frio.

Puerto Aysen.- En algún momento, aun cuando no le corresponde, la Municipalidad de Aysén dispuso de un toldo para la comunidad que debe hacer trámites en esta casa bancaria, pero, a juicio del Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Carlos Díaz, Banco Estado no está siendo consecuente con la gente.

“Hace mucho rato que llevamos con pandemia en nuestra región y sobre todo en Puerto Aysén, donde también hay que agradecer al Municipio que en su momento prestó un toldo. Pero hoy toda la gente que va a hacer uno u otro tramite, el banco lamentablemente no está siendo consecuente con su trabajo, con su esencia del banco de la gente, Banco Estado”.

Carlos Díaz, hizo a la vez, “un llamado a los gerentes, a los mismos funcionarios del banco, que pongan un granito de arena, porque nuestra gente está hoy en día con lluvia, con viento, con frio. Adultos mayores que están desde muy temprano, todos sabemos que ellos son los primeros que se levantan a hacer un trámite. Cuando llega un adulto mayor eso si lo atienden al tiro, pero que pasa cuando llega cinco, seis o más”.

El presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Carlos Díaz, insistió en, “hacer un llamado al Banco Estado, de una vez por todas pónganse las pilas con la comunidad y sobre todo con los adultos mayores, con las embarazadas y todas las personas que hoy están esperando en las afueras, en algunas ocasiones por horas”.

La idea es instalar algo, provisorio, pero los días de lluvia y mucho frio permitan que la gente no se vea tan afectada con esta situación, ya que son varias las personas que están dando cuenta de esta deficiencia del Banco Estado.