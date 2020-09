En la instancia del 18 de septiembre SENDA y Carabineros contó la visita del Gobernador de Aysén Manuel Ortiz.

Aysen.- El equipo del Programa Tolerancia Cero se trasladó al control sanitario dispuesto en el kilómetro 12 de la ruta 240 que une la ciudad de Puerto Aysén y Coyhaique para realizar controles preventivos a los conductores.

Bajo estrictos protocolos sanitarios se concretó un nuevo Operativo Preventivo a Conductores denominados Operativos Tolerancia Cero, los que fueron diseñados especialmente por SENDA y Carabineros de Chile considerando el contexto sanitario, con el objeto de dar tranquilidad a los conductores y a los funcionarios que intervienen en el mismo.

En la instancia, participó el Gobernador de la Provincia de Aysén, Manuel Ortiz Torres. A quien se le mostró y enseñó cómo se trabaja con los equipos de Tolerancia Cero de Narcotest y Alcotest en los automovilistas que circulan.

Por su parte, la Directora Regional de SENDA AYSÉN Annie Katherine Hunter Gutiérrez, indicó: “junto a Carabineros de Chile estamos claros que la labor preventiva y de fiscalización que llevamos adelante a través del Programa Tolerancia Cero es necesaria siempre y más aún cuando hay fechas significativas para los chilenos. El llamado del Gobierno de Chile, de nuestro Presidente de la República, de CONASET y de SENDA ha sido claro, quedarnos en casa y ser responsable en este 18; no consumir alcohol ni drogas si vamos a manejar y, por cierto, hay personas que cumplen sin problemas no obstante hay otras que no internalizan el mensaje con tanta facilidad, por lo que se hace necesario estemos presente nosotros para reforzar los mensajes.”

Los Operativos Tolerancia Cero, contemplan la aplicación de controles alcotest y controles narcotest a los conductores, con el objeto de detectar la presencia de alcohol o de otras drogas como THC, Cocaína, Opiáceos, Metanfetaminas o Anfetaminas en los conductores; controles que son aplicados por Carabineros directamente, para lo que cuentan con el apoyo de SENDA.