En una actividad transmitida en redes sociales, la Ilustre Municipalidad de Aysén por medio de su Unidad de Cultura realizó una emotiva ceremonia para destacar y poner en valor a distintos músicos ayseninos, los cuales a través de la interpretación han contribuido con la formación de cultura popular en las localidades que componen el territorio comunal. El evento se efectuó en las dependencias del Polideportivo “21 de abril” bajo estrictas medidas sanitarias según lo establecido para el desarrollo de actividades en el contexto sanitario por covid-19.

Al respecto, el alcalde de Aysén, Luis Martínez Gallardo destacó que “hemos realizado esta actividad como municipio, pero en nombre de la comuna, a todos estos músicos desde Puerto Aguirre, Chacabuco, Mañihuales. Hemos querido homenajear a quienes tienen una gran trayectoria y han acompañado nuestra vida ciudadana desde que partió Aysén; traspasando este arte que nos encanta como lo es la música. Aquí es más que merecido lo que hemos hecho y lo hacemos con mucho cariño, creo que debemos desearles a ellos un afectuoso y cariñoso saludo que se lo hemos reflejado en un pequeño galvano, pero que sabemos que es significativo”.

En tanto, Fernando Nahuelquín, uno de los galardonados mencionó estar contento con el desarrollo de esta actividad, principalmente para poner en valor el talento local. En su caso, comenzó desde pequeño el gusto musical interpretando diversos estilos junto a quién él considerara un maestro en sus primeros pasos, Daniel Marín (hijo) “a puro oído aprendí a interpretar las notas y que no haya ninguna pifia”.

Mientras que, Victor Figueroa, también laureado en esta instancia y proveniente desde Islas Huichas manifestó que “es un incentivo, esto me sorprendió son varios años en los que he estado creando folclor en mi Isla. Yo empecé a los 10 años a tocar guitarra, acompañamiento y cantar. He tenido varios conjuntos, grupos, muchos años y esto me ha sorprendido bastante, estoy muy contento agradecido de las autoridades que se preocupan de estas cosas tan lindas como lo es el folclor en nuestro país, de nuestra región, de todos los pueblos que el esto es tan lindo que creo que hay que seguir para siempre hasta donde demos”.

Por su parte, Luis Cabezas, músico e interprete aysenino destacado en esta actividad enfatizó su sorpresa ante este evento indicando que “es un honor que hagan este reconocimiento a las personas que realizamos la cultura, valores de nuestra tierra y ojalá que siempre nos apoyen porque eso nos falta a los músicos regionales, muy contento y bastante valioso”.

Finalmente, Marco Gillibrand, encargado de la Unidad de Cultura del municipio de Aysén añadió que esto responde a la solicitud realizada por el alcalde Martínez de poner en valor a los artistas que han tenido una marcada trayectoria en el tiempo, ya sea de familiar o que ha venido de padres/madres a hijos y descendencia. “hemos querido testimoniar desde Islas Huichas, Villa Mañihuales, Puerto Chacabuco, Puerto Aysén a cada uno de los artistas que hoy se premiaron” puntualizó el personero municipal.