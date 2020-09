Por medio de una encuesta virtual, los padres y apoderados pudieron acceder a entregar su opinión respecto a la continuidad de estudios del año en curso, tras la iniciativa impulsada por el alcalde de la comuna de Aysén, Luis Martínez Gallardo, en conjunto a la Dirección de Educación. Del universo de respuestas obtenidas se desprende que el 90,3% no está de acuerdo con efectuar un ingreso presencial durante lo que resta del año lectivo, esta cifra respalda las determinaciones adoptadas por el administrador de los colegios con motivo de cuidar y resguardar a los niños y jóvenes de la comuna ante la crisis sanitaria por covid-19.

En este sentido, el titular de educación del municipio aysenino, Gonzalo Vargas Pizarro, indicó que “este 17 de septiembre se dio por finalizado este proceso de encuesta que teníamos para tener una percepción de la comunidad porque, como lo ha dicho el señor alcalde durante el presente año no habrá un retorno presencial a clases mientras las condiciones sanitarias no se den. Pero era importante saber qué opinaba la comunidad para que uno pueda contar con un respaldo en las decisiones que toma y que adopta el alcalde en este caso, tuvimos una muy buena participación, votó más del 50% de los apoderados representando a sus estudiantes, tenemos más de 1600 votos de los cuales se desprende que solamente un 10% quiere volver”.

A renglón seguido, el director del DEM Aysén agregó que “no se puede volver a clases presenciales con un 10% de los estudiantes por toda la logística que se debe realizar, así es que esto respalda la decisión que toma el alcalde de la comuna y que ya efectivamente en los que queda del año no vamos a tener clases presenciales, ahí está el desafió para todas las unidades educativas para poder consolidar y afianzarse en las metodologías que estan usando para llegar con el trabajo pedagógico a todos nuestros niños y recordarles que como indica el Ministerio de Educación y sus orientaciones, el proceso que queda de aquí a fin de año es evaluativo”.

RESPECTO AL RETORNO DE PROFESORES

La administración educativa municipal optó en primera instancia por un retorno de los docentes a los establecimientos, esto a fin, de considerar sus opiniones en lo que será el proceso educativo 2021. Sin embargo, “el 18 de septiembre con nuestro prevencionista de riesgo y el alcalde ya se visualizaba que venia un aumento en los casos de covid-19 en Coyhaique, los números indicaban y para el alcalde la seguridad es lo primero, así es que se suspendió el retorno hasta nuevo aviso, lo más seguro es que el presente año no se retorne a los profesores porque no vamos a insistir con una idea si las condiciones no están más ahora en Coyhaique”, sentenció el personero municipal.