Este 30 de septiembre venció el plazo para la inscripción de candidaturas para efectuar primarias de candidaturas a Alcalde, en Aysén ya se han conocido varios nombres con ese interés y otros nuevos que se aventuran por llegar a ocupar el sillón edilicio en alguna de las diez comunas que posee la región.

Aysen.- En la comuna de Aysén, una de las primeras figuras públicas que dio a conocer su interés en dirigir los destinos de Aysén durante los próximos cuatro años es el ex presidente del Core y ex Consejero Regional, Julio Uribe.

“Esto es parte del proceso, yo siempre dije que estábamos dispuestos para ir a primarias y dentro de las reglas que hoy día rige la ley, indica que, antes del 30 de septiembre tenían que estar inscritas las candidaturas a primarias. Por lo tanto, yo no sé todavía los candidatos o pre candidatos que hay de la coalición de centro izquierda, pero era un trámite que había que hacer, había que estar inscrito”.

Respecto a su actual situación política, Uribe, mencionó que, “yo hoy en día soy independiente, pero me lleva el Partido Radical con el fin de ser parte de la coalición, por eso es que, el PR me inscribió a primarias por la coalición de izquierda”.

Desde que renunció a su cargo de Consejero Regional el año pasado, Julio Uribe, ha estado trabajando en un propuesta que incorpore a toda la comuna de Aysén en la gestión municipal y donde siempre la prioridad sean las personas y sus más urgentes necesidades.