Aysen.- Los distintos sectores políticos de la región están dando a conocer sus cartas al sillón edilicio, donde varios de los candidatos y candidatas se han mostrado dispuestos a ser parte de primarias al interior de su sector y así definir el nombre de quien competirá en las elecciones del mes de abril próximo.

Pero parecería que para algunos, esa frase de definir de la forma más abierta y popular a el candidato o candidata al sillón edilicio, solo es eso, una simple frase, ya que, a la hora de enfrentar de manera real una primaria se desentienden totalmente. De esta forma se da “un triste espectáculo que daña la democracia”, afirmó Ximena Novoa, la carta de RN para la comuna de Aysén.

“En la mañana me enteré, un triste espectáculo que daña la democracia, me enteré que estaba fuera de las primarias. A mí no me han dado una versión oficial, me han llamado algunos amigos de RN y del PRI que me han dado a conocer su molestia. Por lo tanto, yo cumplí con presentar todos mis documentos, quedé inscrita en el Servicio Electoral como correspondía y me enteró hoy en la mañana que estoy fuera de las primarias”.

La Concejala por tres periodos en la comuna de Aysén, ha señalado en otras oportunidades que se siente capaz y con la madurez política de enfrentar una elección para buscar ser la próxima alcaldesa, pero ahora se siente, “con pena, en el sentido de que luché siempre para que esto fuera un acto democrático, en que se realizaran las primarias y que el pueblo, la gente eligiera quien era el mejor para representarlos para ir al sillón municipal.

Ximena Novoa, recalcó que lo acontecido en su sector es como “una cachetada y un golpe duro a la democracia”, ya que, prácticamente la dejaron fuera de las primarias por secretaría, “Creo e insisto que esta fue una cachetada a la democracia, una golpe duro muy fuerte a la gente de Aysén que tenía cifradas sus esperanzas, por lo que yo había escuchado, por lo que ellos me habían expresado, en ser ellos los actores principales de elegir a quien querían mediante las primarias, como candidato a alcalde en la comuna de Aysén”.

Finalmente, Ximena Novoa, manifestó que, “en Chile tuvimos a un pueblo completo en las calles, gritando que este tipo de actos, que yo le llamo la corrupción política, no se sigan repitiendo”.