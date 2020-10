Luis Martínez, actual Alcalde de Aysén y pre candidato de la UDI al mismo cargo, se mostró sorprendido por lo ocurrido con el pacto de Chile Vamos en la comuna, ya que él era partidario de una primaria. Por ello, cree que ahora son los partidos de su coalición los que deben explicar que pasó.

Aysen.- “Igual sorprendido porque la noticia fue la misma a los demás candidatos que estaban en Chile Vamos, que asegurábamos íbamos a primarias y para eso nos inscribimos, porque había que declarar la candidatura, lo cual hice yo cuatro días antes para estar seguro. Yo creo que acá no debió haber pasado esto, tendría que haberse dado la competencia, porque no sé cuál es el problema de no hacerla, yo al menos estaba preparado, porque como digo yo si uno quiere salir campeón tiene que ganarle a todos. Esta primaria era una prueba que había que llevar adelante, creo que aquí tienen que dar una gran explicación los partidos políticos, porque son los que de una u otra forma deben haber negociado”.

Este tipo de acciones, es algo que no habría hecho, menos a espaldas de la gente, aseguró Martínez, “aquí no tiene capacidad este alcalde ni ninguno de los que estaba ahí para poder hacer una negociación de este tipo, cosa que no habríamos hecho a espaldas de las personas. Muy desilusionado en realidad, porque yo pensaba tener estas primarias y que se llevaran adelante. Porque uno inscribe y declara en el Servel su candidatura y es parte del conglomerado, esto para mí era bastante nuevo, porque estoy poco tiempo, yo no había tenido otra negociación anterior. Pero que esto se estuviese negociando a nivel regional, por lo menos yo no tenía idea de lo que estaba ocurriendo, solamente en la mañana cuando nos enteramos y nos avisaron de nuestra coalición de que no iban a haber primarias en Aysén y creo que en Cochrane”.

Si bien valida la metodología de las primarias, pero al ser parte de un conglomerado o un partido político, aseguró ser un militante disciplinado y se regirá por lo que determine su sector, indicó Luis Martínez.