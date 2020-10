Camilo Jiménez valoró la disposición de los candidatos de la UDI y RN para acordar un mecanismo que permita la participación de militantes e independientes en la definición de la candidatura única.

Aysen.- Desde el Partido Regionalista Independiente (PRI) lamentaron la omisión que ocurrió en Santiago durante la negociación de las primarias en Chile Vamos que no permitió la inscripción de las primarias en Puerto Aysén. Comuna en la que competiría por el Regionalismo la profesional de la salud y dirigente social, Hansy Chávez. Los directivos afirmaron que el mecanismo aún debe ratificarse y en esa línea propondrán primarias convencionales y vinculantes, evitando encuestas u otro que a su juicio no son democráticos.

Al respecto, Hansy Chávez, vicepresidenta regional del PRI y pre candidata a las primarias que se realizarían en la comuna porteña, manifestó que “lamentamos que se use a nuestra región como caja de cambios o negociaciones de acuerdos paralelos y que se normalicen estas malas prácticas. Nuestra convicción siempre será velar por alcanzar acuerdos y que estos se cumplan, por lo que agradeciendo el respaldo de la gente ante la situación, seguiremos trabajando con la comunidad”.

“Desde nuestra candidatura a la primaria, habíamos cumplido con todos los procedimientos exigidos; fueron ratificadas las candidaturas por el Consejo Regional y el Consejo Nacional del partido, y posteriormente inscrita en el SERVEL, sin embargo, a pesar de que nuestros dirigentes nacionales pidieron la primaria, esta no se concretó porque hubo una omisión desde uno de los partidos a nivel central. Lo que rechazamos tajantemente, no es la forma de zanjar las cosas más aún cuando se falta a la disposición que se tenía a nivel local para impulsarla”, agregó Hansy.

Por su parte, el vicepresidente nacional y presidente regional de la colectividad regionalista, Camilo Jiménez, comentó que “tras lo ocurrido a nivel central y que por secretaría no nos permitió inscribir la primaria en la comuna de Aysén, se forzó a definir otro mecanismo en la próxima etapa de negociaciones que tendrá Chile Vamos, que nos permita tener una candidatura única, dado que hay tres alternativas muy competitivas”.

“En esa línea, no hay definición todavía dado que las candidaturas que irán a la elección de abril de 2021 serán inscritas en enero. Por tanto, desde el PRI vamos a proponer que en Puerto Aysén se realice una primaria convencional con el compromiso de que el resultado de esta sea vinculante, permitiendo que sean los militantes de Chile Vamos, independientes y la ciudadanía la que pueda democráticamente elegir la candidatura única del sector. No estaremos disponibles para que esta definición se tome por una encuesta u otra alternativa que no garantice la participación de la comunidad Aysenina”, añadió Jiménez.

Finalmente, el dirigente nacional, enfatizó que “valoramos las declaraciones del alcalde (UDI) en la que también manifiesta que las primarias debieran ser el mecanismo en la comuna, comparto que los partidos tendrán que dar su explicación y sé que en la misma sintonía está Ximena Novoa, dado he tenido la oportunidad de conversar con ella y en conjunto con Hansy Chávez también rechazamos las malas prácticas de la vieja política que pasan por sobre los acuerdos que se realizan en regiones”.