Emprendedores de Puerto Aysén, Puerto Chacabuco y Villa Mañihuales, que participan del programa Yo Emprendo, del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, expusieron sus planes para emprender y relataron sus experiencias en pandemia, frente las autoridades del FOSIS y el municipio de Aysén

Por motivos de la contingencia sanitaria, durante el año 2020 todos los programas del FOSIS, han debido adaptar sus metodologías para desarrollarse a través de sesiones vía remota, donde se han realizado las capacitaciones, asesorías grupales y personalizadas.

Actualmente, los participantes de este programa están próximos a adquirir las herramientas o insumos, para fortalecer sus emprendimientos.

El Director Nacional del FOSIS, Felipe Bettancourt, destacó la relevancia de generar estos conversatorios con emprendedores. “Es importante escucharlos de primera fuente, poder recoger sus inquietudes e ideas para incorporarlas y poder generar mejoras más efectivas en nuestros programas. Estos encuentros nos permiten darle un espacio de encuentro a emprendedores que participan de un mismo programa, para generar redes y compartir datos, ese es el valor de las sesiones grupales, donde se pueden generar alianzas y trabajo colaborativo entre emprendedores”.

Marisa Ovando, emprendedora de la comuna de Aysén, que tiene una librería y bazar, contó que con la pandemia y la falta de clases presenciales “ha bajado la venta de útiles escolares, pero me he rebuscado para que mi negocio no muera. He avanzado gracias a la tecnología y con el FOSIS he tenido capacitación, porque ellos siempre han estado conmigo. Postulé para poder comprar un computador, ya que el equipo que tengo es muy antiguo. Espero poder seguir trabajando con mis hijos como microempresa familiar y algún día poder ampliarme”.

Dominique Bräutigam, Directora Regional del FOSIS, invitó a los emprendedores a fortalecer redes sociales. “Desde julio estamos levantamos vitrinas digitales como Cyber FOSIS y Fonda FOSIS, para Fiestas Patrias, donde hemos tenido muy buenas ventas en nuestros participantes. Esto nos refuerza que la promoción y ventas por medios digitales y redes sociales son una oportunidad para llegar a otras localidades. Los invitamos a seguir potenciando sus redes sociales para fortalecer sus emprendimientos y seguir generando ventas en tiempos de pandemia.”

Francisca Ronda, emprendedora de la comuna de Aysén, que produce mantequilla clarificada para personas con alergias alimentarias, relató que “con la pandemia he tenido mejores oportunidades. Los clientes me han podido conocer y darse el tiempo para invertir en su salud. Lo que ha sido difícil es encontrar nuevos proveedores. Es primera vez que participo en un programa del FOSIS y los talleres han sido un gran aporte”.

Felisa Ojeda, Administradora Municipal de Aysén, aseguró que “para nosotros el FOSIS como es una esperanza, a la gente que se ve beneficiada con estos proyectos de emprendimiento se les abre una puerta y la posibilidad de encontrar una alternativa para generar ingresos. He visto crecer hombres y principalmente mujeres, que se han empoderado y se logran sentir orgullosas y más seguras de poder sacar adelante sus negocios. Agradezco la mirada del FOSIS y creo que deben seguir fortaleciendo la posibilidad de aumentar los recursos porque son como la primera línea del emprendimiento que llega a la gente que más lo necesita”.