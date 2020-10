Aysen.- En las últimas horas, el Tribunal Electoral Regional falló en forma unánime a favor del ex Alcalde Oscar Catalán Sánchez, quiera fuera acusado por los Concejales Manuel Curinao y Fabián Aniñir por notable abandono de deberes.

“En un contundente 3 – 0, se ha demostrado que nunca falté a mis deberes y menos estaba en condiciones el Concejo para pedir mi remoción. Siempre sostuvimos que esta era una maniobra política de estos Concejales, amparados en la idea que con ello, podían impedir que postulara a Gobernador Regional, puesto que el abandono de deberes implica el castigo de perder el cargo, pero también quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años. Así es que, esta maniobra inoficiosa finalmente quedó con un fallo contundente de 3 – 0, ahora, podrán apelar pero es muy difícil, porque la verdad es que nunca tuvieron los argumentos suficientes como para poder pretender tan osada aspiración”, señaló Oscar Catalán.

El ex Alcalde de Aysén, agrega además que, “simplemente nosotros alegrarnos de este resultado y sobre todo porque en uno de los cargos que hacían, el Tribunal Electoral fue bastante contundente y me va a servir ahora la conclusión para apoyar mi defensa, frente a otra acusación que me ha hecho el Ministerio Publico, por lo cual voy a ser imputado en estos días. Esa acusación era que, yo me había privilegiado de algún tipo de información para negociar con el Energía Austral y luego también pretendían los Concejales, sostener que esa negociación que yo había hecho como particular, era impropia a las funciones del Alcalde.

El Tribunal Electoral revisó ese tema y concluyó que no tenía ningún impedimento para poder negociar con Energía Austral a nivel particular, y es más, concluyó que las fechas en que se habían realizado las negociaciones, dejaban claro que ya conocía la opinión pública, a partir del 28 de agosto de 2017 y ratificado por otros hitos importantes, ya era conocido por toda la comunidad. De tal forma que, nunca manejé información privilegiada, como quisieron mañosamente sostener estos Concejales y que luego es el mismo argumento que usa la Fiscalía, para intentar, siguiendo con este movimiento político, tratar de dejarme por secretaria en la casa, impidiendo con ello que postule a Gobernador Regional”.