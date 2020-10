“En definitiva hay argumentos, aquí no hay una blanca paloma, también hay una falta a la probidad y eso hay que decirlo con todas sus letras”.

Aysen.- Como “contradictorio” calificó el Concejal de la comuna de Aysén, Fabián Aniñir, el dictamen del Tribunal Electoral Regional (TER) en relación a la presentación por falta a la probidad y notable abandono de deberes, que junto al Concejal Manuel Curinao hicieron en contra del ex Alcalde Oscar Catalán.

Esto debido a que el TER señala que los argumentos presentados por los Concejales serian “plausibles”, sin embargo, no son suficientes para un notable abandono de deberes. Pero, sí se constata falta a la probidad, manifestó Aniñir.

“El TER finalmente entregó una sentencia, con respecto a la presentación que hicimos con el Concejal Curiano, por falta a la probidad y notable abandono de deberes, la presentamos de esa forma ante el TER. Sin embargo, esta de alguna forma fue desestimada, no en un cien por ciento y siento. Yo que es una sentencia un poco contradictoria, porque en definitiva por un lado la misma sentencia lo establece y dice que, los argumentos que nosotros presentamos son plausibles, cuando uno busca la definición de esa palabra es, digno de aplaudir. Que nosotros hayamos ido al Tribunal Electoral a realizar esta presentación, el mismo Tribunal, los mismos Ministros están estableciendo que nuestros argumentos son plausibles, Pero indican también que, no son suficientes para solicitar el notable abandono de deberes, sin embargo, si se constata la falta a la probidad. Tal vez ahí nos equivocamos un poco en la forma, yo puedo reconocer eso, sin embargo, sigo insistiendo que es un fallo contradictorio”.

El Concejal Aniñir, agregó que la presentación que hicieron junto a Curinao ante el TER, estaba respaldado en un informe final del Contralor Nacional y en su rol fiscalizador, pusieron los antecedentes a disposición del Tribunal Electoral Regional. “Hay una falta de probidad que la indica el Contralor General de la Republica y que la pone a disposición del Concejo. Yo aquí agradezco también al Concejal Curinao el haberme acompañado en esta presentación, porque si bien es cierto nosotros como Concejales tenemos una labor fiscalizadora por sobre todas las demás, sin embargo, a la hora de fiscalizar faltan herramientas”.

Aniñir, afirma que existen temas que el ex Alcalde Catalán no los menciona, porque claramente no le convienen.

“El Tribunal ya que encuentra tan plausible nuestra presentación, también nos otorgó el hecho de que nosotros no vamos a ser condenados a pagar costas, esto es algo que el ex Alcalde no lo menciona porque no le conviene. Como no le conviene nunca va a decir que él pidió costas, significa que el valor que cobra el abogado defensor del ex Alcalde, una equis cantidad de plata, bueno, él va a tener que pagarle a su abogado, porque pretendía que nosotros asumiéramos esos costos, pero sin embargo, el Tribunal le dijo que no, las costas corren por su cuenta”.

Los Concejales Fabián Aniñir y Manuel Curinao, se encuentran evaluado la posibilidad de apelar al fallo del TER, pero el Concejal socialista, asegura que, “en definitiva hay argumentos, aquí no hay una blanca paloma, también hay una falta a la probidad y eso hay que decirlo con todas sus letras”.