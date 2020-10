La Ilustre Municipalidad de Aysén, a través de su dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente DAOMA, dio el vamos al programa de recolección diferenciada de residuos voluminosos y domiciliarios “Juntos Pero No Revueltos”.

Puerto Aysen.- La instancia -cuyo inicio fue en Barrio Costanera Sector península en la capital comunal-, es trabajada en conjunto a Quiero Mi Barrio, además de vecinos y vecinas de distintos puntos de la ciudad y empresarios locales, y apunta a disminuir la presión sobre el vertedero y la generación de basurales ilegales, avanzando hacia la cultura del reciclaje.

Para ello, se han establecido un total de 18 sectores en Puerto Aysén, en que se dispondrán contenedores para cinco tipos de residuos -fierros y latas, vidrios, plásticos, latas de aluminio, papeles y cartones-, en puntos móviles programados a través de un calendario, del cual se hace parte a las juntas vecinales.

Al respecto, luego de este primer recorrido, ya el día lunes continúa el turno del sector Hospital, para ya el viernes siguiente cubrir Caupolicán, en este recorrido que se realizará dos veces a la semana y que incorporará Camino Viejo Aysén-Coyhaique, Corvi, Villa España, Gabriela Mistral, Río Turbio, Pedro Aguirre Cerda, Litoral Austral, Cerro Cordón, General Marchant y Cumbres de Aysén, entre otros.

Las jornadas -que se extenderán en horario de 9.00 a 16.30-, serán dispuestas en diversos sectores de cada uno de los puntos para acercar estos contenedores a todos los vecinos, brindando la oportunidad de deshacerse de sus desechos y, además, contribuyendo a la limpieza la ciudad.

Así lo manifestó Cristian Martino, fundador de Planta de tratamiento de residuos sólidos inorgánicos, domiciliarios e industriales “Reciclajes Martino”, quien relevó este programa que permitirá que “la gente vaya y pueda disponer de sus residuos en estos contenedores debidamente separados, lo cual se va a nuestra planta de reciclaje y así clasificamos, minimizamos, almacenamos y después despachamos. Por ejemplo, con el vidrio estamos haciendo vasos acá mismo, en nuestra región. Y el excedente es enviado a Cristalerías Chile donde hacen vidrio de nuevo, pero siempre está reutilizar antes que reciclar. El cartón es despachado a una empresa que hace cajas para transportar huevos. Los plásticos terminan en una empresa de Valparaíso que luego los convierte en bolsas de basura. Lo mismo con cada uno de estos residuos que generamos a diario, que tienen una correcta disposición si lo trabajamos bien, si lo hacemos entre todos, si lo hacemos juntos, pero no revueltos va a funcionar”.

Por su parte, Rudy Hernández, de la empresa Rudy Hernández E.I.R.L., destacó la concreción de esta iniciativa que, en su caso, apunta a fierros y chatarras, principalmente “el que se va a planta de reciclaje en Talcahuano donde vienen luego fierros nuevos, lo mismo con la chatarra con la que se hacen muchas cosas. Esto ayudará a limpiar, dar trabajo y estamos ya cerca de 20 años en este tema, hemos avanzado harto, hemos ido ampliando, así que muy contentos. La idea es que cada vez seamos más, que caminemos juntos y todos salgamos beneficiados”.

El alcalde Luis Martínez se mostró entusiasmado con el inicio de este plan piloto, y más aún de contar con empresarios locales como colaboradores y protagonistas de “Juntos, pero no revueltos”.

“Como estos elementos se van luego a plantas de reciclaje, vamos a descomprimir el vertedero. Creemos que si este proyecto avanza de buena manera tenemos que replicarlo en todas las localidades de la comuna, en este afán donde, además, estamos trabajando en una certificación ambiental, recambio de calefactores en esto que apunta a la educación hacia nuestros vecinos. Yo creo que aquí todos debemos cooperar, para que podamos hacer esta separación en origen y porqué no, en un futuro cercano tener esta reutilización a nivel local. Tenemos muchas ideas y eso entusiasma, así que felices de partir con nuestros vecinos, nuestros empresarios ayseninos, así a esto no le puede ir mal, con voluntad y apoyo de la comuna, este será un gran programa”.

Es así que esta iniciativa está orientada a la educación cívico ambiental de la comunidad por lo que los residuos serán separados por tipo para generar paulatinamente una cultura del retiro, programa que viene a sumarse a una serie de instancias impulsadas por el municipio local a fin de avanzar en torno al reciclaje, y así limpiar y embellecer Puerto Aysén y alrededores, con el apoyo y participación de la comunidad, vislumbrando en un futuro próximo replicar esta actividad en las localidades de Islas Huichas, Puerto Chacabuco y Villa Mañihuales.