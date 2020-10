Varias manifestaciones se realizaron en la ciudad de Puerto Aysén.

Puerto Aysen.- El Gobernador de Aysen Manuel Ortiz Torres realizó un positivo balance a un año del estallido social, donde en la jornada del domingo se realizaron algunas manifestaciones sin mayor alteración al orden público “También vivimos algunas marchas y algunas manifestaciones de personas de acá de nuestra comunidad, que gracias al buen comportamiento no pasaron a mayores y se realizaron con bastante calma, el resto de la provincia no tuvo ninguna manifestación estando absolutamente tranquila, no habiendo alteraciones”.

El próximo domingo 25 de octubre se vivirá un momento histórico en nuestro país, por esta razón el Gobernador de Aysén hace un llamado a la comunidad a participar de este proceso en absoluta tranquilidad “Hago un llamado para que podamos concurrir con toda la tranquilidad y en forma masiva, que creo es lo más importante, que cada uno de ustedes lo haga de forma tranquila, de forma segura, no va a haber ningún tipo de dificultad porque la seguridad ya está coordinada y principalmente esperamos que sea un acto cívico impecable para todo nuestro país en este plebiscito 2020 que va a determinar si se aprueba o rechaza una nueva Constitución para Chile”.

Cabe recordar que se ha dispuesto un horario especial para personas mayores de 60 años que va entre las 14:00 horas y las 17:00 horas.