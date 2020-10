Este acto contó con la presencia del Gobernador Manuel Ortiz, Alcalde Luís Martínez, Alcalde de Guaitecas Marcos Silva (VIA ZOOM) Presidente del CORE Sergio González y Consejero Regional Eligio Montecinos.

Puerto Aysen.- En una ceremonia realizada en el Polideportivo 21 de abril de Puerto Aysén 10 organizaciones sociales de la provincia fueron parte de este emotivo momento donde recibieron recursos para poder potenciar sus distintos proyectos.

Esta actividad fue encabezada por el Gobernador Manuel Ortiz Torres, quien ha conocido de cerca las distintas realidades de las organizaciones que funcionan no sólo en la capital provincial sino que también en todo el territorio que comprende la provincia de Aysén.

Geoconda Navarrete Intendenta de Aysén quiso enviar un video saludando a todas las organizaciones beneficiadas “Sé que ha sido un año difícil, que muchas veces pensaron que esto no se iba a otorgar, pero el Presidente Sebastián Piñera nos ha pedido no desatender ese tremendo trabajo que hacen las organizaciones sociales de la sociedad civil, por eso en nombre de él, de la Primera Dama Cecilia Morel y el del mío como Intendenta reiterarles mis felicitaciones”.

Vía ZOOM el Jefe de la División de Gobierno Interior Pablo Galilea no quiso estar ausente de tan significativo momento quien también envió palabras de gratitud para cada organización “Sin duda que esto ayuda a que los proyectos que junto a los profesionales de la gobernación de Aysén impulsaron van a permitir el financiamiento para cada una de las organizaciones sociales de la provincia, en nombre del Ministro del Interior Víctor Pérez les hago llegar mis reconocimientos”.

En tanto Manuel Ortiz Torres Gobernador de Aysén mencionaba el trabajo que realiza la gobernación con cada una de las organizaciones sociales de la provincia “Nosotros tenemos la experiencia de conocerlos a todos como organización que en algún momento llegaron con un sueño, donde nos llegaban a preguntar como optar a algún recurso, como por ejemplo el Club Deportivo San Jorge, que son nuevos como organización y así como a ustedes que están presentes hoy, finalmente decirles que sigan contando con la gobernación, nosotros estaremos siempre para ayudarles”.

Las organizaciones adjudicadas con el Fondo Social Presidente de la República 2020 fueron:

– AGRUPACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS EMPRENDEDORAS.

– RED DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA Y TÉCNICOS DEPORTIVOS DE PTO. AYSÉN.

– ASOCIACIÓN DE KARATE DO AYSÉN.

– CLUB DE ADUTO MAYOR JORGE IBAR BRUCE.

– CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA DIFERENCIAL DESPERTAR.

– CLUB DEPORTIVO Y SOCIO CULTURAL DE BASQUETBOL DELTAS DE AYSÉN.

– CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL SAN JORGE.

– JUNTA DE VECINOS RIBERA NORTE (VILLA MAÑIHUALES).

– CENTRO GRAL DE PADRES Y APODERADOS DEL LICEO MELINKA, UNIDAD VECINAL N°2.

– AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA NALCAYEC (CHEQUE RECIBIDO HACE ALGUNAS SEMANAS).