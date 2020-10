Hasta la Escuela Almirante Simpson de Puerto Chacabuco se trasladaron distintas autoridades lideradas por el alcalde de Aysén, Luis Martínez Gallardo, la Intendenta Regional, Geoconda Navarrete Arratia y el Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal. Esto, con motivo de reunirse junto a los vecinos y vecinas de la localidad costera para constatar la correcta adopción de las medidas sanitarias establecidas por el Servicio Electoral para efectuar las votaciones correspondientes al Plebiscito Nacional 2020. Cabe destacar que, el municipio aysenino ha desplegado todos los esfuerzos y recursos en acatar las disposiciones correspondientes para cuidar a los habitantes de la comuna.

Puerto Chacabuco.- Frente a este hecho, la primera autoridad comunal junto con relevar la compañía de los personeros de gobierno en esta actividad destacó que “hoy estos locales están totalmente habilitados para poder hacer una votación segura, con alcohol gel, vocales instruidos e informados, un lugar de acceso y otro de salida, lo que nos entrega todas las garantías para que dentro de todo lo que tenemos que hacer con el covid, nosotros ponemos una parte y la segunda parte la pone el ciudadano usando mascarillas, trayendo su alcohol gel y su lápiz. Así es que, que sea lo que realmente siempre se ha querido, que la democracia sea la triunfadora”.

Por su parte, la Intendenta Navarrete enfatizó los esfuerzos y coordinaciones entre las distintas instituciones involucradas para generar esta instancia de deliberación democrática y aprovechó de entregar un mensaje ante las reiteradas consultas “los habitantes de la comuna de Aysén que voten en Coyhaique lo pueden hacer, pero para poder pasar el control del Km 57 que está en la entrada de la capital regional tienen que mostrar su cédula de identidad y la inscripción del Servel donde dice que su lugar de votación está en la comuna de Coyhaique y viceversa si alguien de allá que necesita votar en Aysén”.

Además, la representante de gobierno reiteró las medidas de autocuidado que han sido entregadas desde el inicio de la pandemia por parte de la Autoridad Sanitaria, en este sentido un uso corrector de las mascarillas (tapando nariz y boca) y forma especial para esta instancia contar con un lápiz tinta azul y “sólo realizar el recorrido desde la casa a los locales de votaciones y su retorno, evitar visitar más personas no digamos que vamos a aprovechar el día porque hoy la pandemia sigue existiendo y no porque veamos sol esto se ha ido. Mientras no haya una vacuna tenemos que seguir con las medidas de autocuidado”.

Por su parte, Sebastián Villarreal, representante del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en su paso por la zona comentó las distintas disposiciones transitorias elaboradas por el ejecutivo con motivo de la realización del Plebiscito. Así como también, realizó un llamado a los Adultos Mayores a participar de esta instancia tanto en la jornada que ha sido diseñada para este público objetivo que comienza a las 14:00 y termina a las 17:00 hrs. Indicando que, de igual manera, en caso de asistir en otros horarios podrán tener atención preferente.

Finalmente, María Chiguay Nitor, vecina de Puerto Chacabuco indicó su apreciación positiva de la jornada debido a que eso le ayudará a tener una mayor orientación al venir a emitir su sufragio. De igual manera, le sirvió para comentar con otras personas la modalidad a ejecutarse durante ese día y agregando, además, que “ojalá que vengan todos, que no se queden en la casa, que vengan a votar porque todos somos chilenos y queremos algo bueno para el país, un cambio por lo menos”.