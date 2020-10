Diversas reuniones han sostenido los integrantes de la directiva de la Agrupación Oncológica “Caricias para el Alma” de Puerto Aysén con autoridades regionales, quienes han comprometido su apoyo para sacar adelante el Centro Oncológico para la región de Aysén, compromiso anunciado hace unos meses atrás por el presidente Piñera en el contexto del Plan Nacional del Cáncer.

Aysen.- Cabe destacar que, el cáncer es la primera causa de muerte en la región de Aysén, por ello, para la Agrupación Caricias para el Alma es urgente contar con este Centro Oncológico, con una infraestructura que brinde cobertura, insumos y especialistas para la atención de estos pacientes en la región.

El presidente de la Agrupación Oncológica “Caricias para el Alma”, Leonardo Pineda, indicó que “Nos hemos reunido con varias autoridades. Hemos tenido una agenda bien apretada en estos días con las autoridades de nuestra región, tratando de alinearlos en pos de conseguir una oncología para nuestra región y para que nuestros pacientes de acá no sigan sufriendo ni sigan falleciendo como está pasando en este momento. Agradezco la oportunidad que me están dando todos los parlamentarios. Ojalá que en realidad se una en una sola voz para conseguir una oncología para la región de Aysén”.

El Diputado Miguel Ángel Calisto, “Hay que recordar que nosotros, desde el Congreso ya aprobamos la Ley General del Cáncer que considera un centro oncológico en la ciudad de Coyhaique. Hoy día tenemos que ponernos las pilas desde el Gobierno Regional, desde la región, para que considere en el estudio pre inversional del nuevo Hospital de Coyhaique la infraestructura y los espacios necesarios para instalar este nuevo centro oncológico. Por eso yo valoro mucho el trabajo que está haciendo la Agrupación Oncológica Caricias para el Alma, porque está poniendo el tema sobre la mesa y está pidiendo que nosotros, la autoridad regional, nos comprometamos en avanzar en este proceso”.

En la misma línea, la Diputada Aracely Leuquén, indicó que “Hemos suscrito el compromiso de reforzar más que nunca la implementación de un Centro Oncológico para la región de Aysén, porque lo necesita nuestra gente, porque hoy día es la primera causa de muerte para los Ayseninos y desde luego no queremos que mucho más patagones sigan muriendo por este diagnóstico tan grave, tan dañino, que se puede revertir a tiempo en la medida que existe un diagnóstico temprano y oportuno, para eso, se tienen que dar las condiciones y hoy día lo que menos tenemos en la región de Aysén son condiciones que determinen un diagnóstico temprano para que las personas puedan hacer tratamientos que finalmente le puedan salvar la vida frente a este diagnóstico de cáncer”.

“Agradecer y reconocer el trabajo de los dirigentes porque están sacando adelante una casa regional. Un tema tremendamente sensible en el ámbito de la salud pública, por el cual hacemos un llamado a la unidad para que parlamentarios, concejales, alcaldes, consejeros regionales, todos los actores sociales, actores políticos, nos unamos por primera vez en una sola causa” puntualizó la Diputada Leuquén.

Finalmente, el presidente del CORE, Sergio González, señaló que “la solicitud es clara, fuerte y potente y es justamente generar un centro oncológico de la región de Aysén. Sabemos que la Ley del Cáncer ha sido aprobada y promulgada hace un tiempo atrás, es una buena instancia para generar acción política, tanto a nivel regional como nacional, para que dentro del proyecto de pre diseño del Hospital Regional de Coyhaique quiere instalado y se considere el espacio para un Centro Oncológico”.