Un oficio que se ha mantenido por muchas décadas en Puerto Aysén es el de carpintero de ribera, quien reparara y construye embarcaciones, principalmente de madera. Son varios quienes se niegan a que este trabajo desaparezco y es por ello que se encuentran conformados como sindicato.

Puerto Aysen.- En la actualidad el sindicato de maestros de ribera, posee un terreno en las cercanías del cementerio porteño, en el sector conocido como “aguas muertas”. Lo lamentable para quienes a diario se reúnen a efectuar su labor es que, se sienten abandonados por las autoridades, aseguran tener muchas necesidades y requieren planteárselas a los representantes del Gobierno provincial y comunal.

“Las autoridades aquí no se presentan nunca ante la labor que nosotros realizamos, no ha venido el Gobernador, no ha venido el Alcalde. Lo que aquí tenemos, lo hemos arreglado con los poquitos fondos que han ingresado al varadero y estamos totalmente abandonados de las autoridades”, señaló el presidente de la organización, José Barrientos.

A pesar de que las autoridades locales no toman en cuenta su trabajo, el dirigente del sindicato de carpinteros de ribera de Puerto Aysén, dijo que están construyendo una embarcación que sería instalada en el museo regional y también una empresa que ejecuta obras en la ciudad, les pidieron que restauren otros dos botes, para ser instalados en el sector de la costanera Condell.

José Barrientos, cree que a medida de que se acerquen las elecciones del mes de abril próximo, comenzarán a llegar las distintas autoridades y candidatos a “interesarse en su trabajo y su sindicato”, pero lamentó que ello sea así y que tradiciones tan antiguas y que son parte de la cultura local, estén quedando en el olvido.