Sorprendido se mostró la autoridad provincial ante una reciente publicación en prensa local.

Puerto Aysen.- Manuel Ortiz Torres Gobernador de Aysén quiso referirse a las declaraciones emitidas por José Barrientos de la Agrupación Carpinteros de Ribera, quien dejaba entrever cierta despreocupación por parte de la autoridad provincial, “Me llama la atención y de verdad me extraña, porque al señor José Barrientos lo he tenido acá en reiteradas ocasiones, desde acá lo hemos ayudado a coordinar una serie de temas a través de la señora Karen Aravena encargada de proyectos, desde la Gobernación cada vez que hemos tenido que aportar y ayudar para que él pueda participar de actividades fuera de la región nosotros como Gobernación y yo personalmente le hemos apoyado y dado siempre un trato deferente, porque sabemos que es una de las actividades más importantes y ancestrales que se realiza en nuestra comuna”.

La autoridad provincial se habría comprometido a coordinar algunos proyectos en conjunto con el sindicato de Carpinteros de Ribera, pero quedó pausado producto de la pandemia “Una de las cosas importantes que me merece rescatar de los Carpinteros de Ribera es ese tremendo trabajo que se hizo en conjunto con cultura cuando se construyó una embarcación con los alumnos del Liceo Santa Teresa de los Andes, ese mismo proyecto nosotros lo queríamos para las escuelas municipales para que ellos pudieran replicar lo que se hizo en el Santa Teresa y esa coordinación que se estaba haciendo acá en la Gobernación se vio bruscamente interrumpida en el momento que esta pandemia azota a nuestra comunidad”.

Finalmente, la autoridad reiteró el compromiso de tener las puertas abiertas de la Gobernación para todas las organizaciones sociales existentes en la provincia de Aysén.