Desde este 4 de noviembre hasta el próximo 17 de noviembre estará abierto un programa especial concursable con una convocatoria regional que entrega un subsidio a organizaciones con personalidad jurídica de carácter productivo, comercial y/o de servicios para el financiamiento de proyectos que implementen medidas sanitarias a sus asociados y acciones para la activación y reapertura económica.

Aysen.- Manuel Ortiz Torres gobernador de la provincia de Aysén hizo un especial llamado a organizaciones de la provincia para que aprovechen este fondo concursable “El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera no ha escatimado esfuerzos desde que se originó esta pandemia del Covid-19 por ayudar a las familias y sobre todo a aquellas organizaciones productivas que mantienen la economía de nuestro país y este programa de SERCOTEC es una nueva medida que busca financiar a través de un subsidio no reembolsable sujeto a rendición, de hasta $15.000.000 (quince millones de pesos) para el financiamiento de actividades relacionadas a la prevención del contagio del Covid-19”.

De lo que se busca con este especial llamado la directora regional de SERCOTEC Cynthia Pantanalli indicaba “Esto apoyará la compra de productos que permitan acciones y medidas sanitarias como el kit de sanitización, las micas separatorias, las pantallas divisoras, termómetros para medición de temperaturas, etc., por otra parte las acciones o actividades para la reactivación y reapertura económica como son los letreros de aforos máximos en restaurantes y comercios, las demarcaciones de distanciamiento social y mucho más, con esto buscamos financiar las actividades para que pueda ver una reactivación económica”.

Invitamos a todos/as los/as interesados/as en postular visitar el siguiente link: https://www.sercotec.cl/reactivate-organizaciones-regionales-region-aysen/?fbclid=IwAR1bW-FyWyrw-XfG8x0u5mkbrA9AjWIRCNXsggg1CgYdosBaCQtGKyvd_F0

Para dudas y/o consultas: Agente Operador Sercotec Consultores de la Patagonia Spa, Ejecutivo Carlos Figueroa

Mail: cfigueroa@consultoresdelapatagonia.cl, contacto@consultoresdelapatagonia.cl,

Teléfono +56 67 2211178

Dirección Diego Portales 256, Coyhaique.

Además, puede recurrir virtualmente a los Puntos Mipe al mail: puntomipeaysen@gmail.com

Teléfono +56920639826.