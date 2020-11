En compañía del Gobernador Provincial, Manuel Ortiz, y del Consejero Regional, Eligio Montecinos.

Puerto Aysen.- Salud, desarrollo pesquero artesanal y vivienda, fueron el foco de distintas reuniones que el senador David Sandoval sostuvo en los últimos días en la ciudad de Puerto Aysén.

En compañía del Gobernador Provincial, Manuel Ortiz, y del Consejero Regional, Eligio Montecinos, el parlamentario se reunió con el presidente de la Mesa Social de dicha localidad, Rafael Saldivia, a fin de abordar los avances que ha tenido la implementación de la mediana complejidad del hospital local. “(El recinto) ha mejorado sustantivamente la atención hospitalaria, de especialistas, etc. cada vez se están haciendo más intervenciones. Ahora hay que implementar más la mediana complejidad del recinto”, indicó.

En ese sentido, el parlamentario recordó que fue el anterior Gobierno el que firmó la resolución respectiva, que declaraba el Hospital de Puerto Aysén como de mediana complejidad, “pero no puso ningún peso para implementación, equipamiento ni dotación de personal”, por lo cual resaltó que “lo que se hizo como una mera firma, ahora se está implementando, lo cual tiene costos. Lo hablamos con el ministro (de Salud), tuvimos reuniones con las autoridades sectoriales de la región, entre otros. Y en estos días van a tener la presentación del marco financiero”.

Además, durante la jornada conoció un proyecto que apunta a instalar una planta de procesamiento de recursos pesqueros en la comuna de Cisnes, lo cual fue destacado por el parlamentario, considerando la importancia que tiene este tema en la zona. “Aysén es una de las regiones más ricas en recursos pesqueros del país, pero sin embargo, por qué tenemos comunidades tan todavía precarias, de tanta pobreza y limitaciones. Pensar que Guaitecas no tiene alcantarillado, agua potable; Caleta Andrade, Puerto Aguirre, exactamente lo mismo”, indicó.

“Por qué pasa esto, considerando que además es el sector que más actividades económica genera”, agregó y valoró la organización de los propios pescadores, enfatizando también que “aquí es donde hay que poner los recursos”.

Por último, el legislador también se reunió con dirigentes de la Agrupación Wapi, considerando el proyecto de construcción de 204 viviendas que beneficiarán a familias de los comités Amuyen I y II. “Hoy se está trabajando en el mejoramiento de los terrenos; ya saben el tipo de casa que van a construir, está levantada la vivienda piloto levantada y la empresa está full trabajando”, indicó.

“No me cabe duda que será un gran aporte y la gente está muy contenta”, concluyó.