Una treintena de vecinos participaron de la reunión que este lunes el alcalde de Aysén, Luis Martínez y el director de la Secretaría Comunal de Planificación, Marcelo Prambs sostuvieron en el sector El Salto, ubicado en la ruta que une Puerto Aysén y Puerto Chacabuco.

Aysen.- La instancia tuvo por objetivo conocer de primera fuente los requerimientos y necesidades de estas familias, que apunta principalmente al importante número de vecinos que desde hace más de una década no cuentan con electricidad.

Al respecto, fueron varias las instancias abordadas en esta visita y que, a juicio del alcalde Luis Martínez, resultó totalmente provechosa. “Quién habría pensado que este sector se iba a poblar de esta forma, cuando hace muchos años atrás cuando uno de niño visitaba estos lugares y hoy hemos visto que si bien está el sector el Salto que está a orilla de camino, también está este sector que tiene más de treinta vecinos, donde muchos de ellos no tienen corriente eléctrica, tienen que estar trayendo desde muy lejos”, indicó la primera autoridad comunal.

El edil agregó que “en esta conversación franca que sostuvimos se desprende que hay muchos ideas que podrían traducirse en proyectos pero, principalmente, hay muchas ganas de trabajar y de mantener este sector prístino pero también que tenga los servicios básicos como debe ser, así que hemos orientado hoy para que ellos formen un comité de adelanto, y podamos ayudarlos en electrificación rural y electrificación pública, de forma que tengan más seguridad, y también tener un nexo con el municipio, sentirse parte de la comuna porque este sector a ratos quedan a trasmano. Uno asume que son parcelas de agrado que están impecables, y hoy nos hemos dado cuenta que tienen bastantes falencias, y en eso el municipio tiene que estar con sus vecinos, es por eso que hoy estamos acá”.

Respecto a la reunión, los vecinos se mostraron satisfechos con la respuesta otorgada por Martínez Gallardo, quien comprometió gestiones y profesionales para llevar adelante una serie de instancias que permitan subsanar aquellas debilidades del sector.

“Yo estoy súper contento y agradecido por la llegada del alcalde, quien se dio el tiempo de atendernos y escucharnos. Ha sido una conversación muy directa, así que estoy muy contento por todo lo que nos ha explicado, mis vecinos y yo quedamos con la información muy clara respecto a todo el camino que nos ha indicado para poder trabajar. En la siguiente reunión formaremos el comité por temas puntales, para continuar avanzando así que estamos satisfechos y esperamos continuemos trabajando de forma mancomunada”, manifestó Víctor Calle, vecino del sector.

Por su parte, Marisol Fernández, vecina del poblado, dio a conocer su satisfacción sobre el arribo del alcalde “porque vino a despejar muchas dudas, nos dejó todo super claro, nos señaló qué puede y no hacer el municipio, y conformaremos un comité para tener más peso como vecinos”. Añadió que “lo más importante es que nos brinda su apoyo respecto a las gestiones, a orientarnos y eso es fundamental, porque la intención es que trabajemos conjuntamente con la municipalidad para hacer frente a las necesidades que tenemos”, finalizó.