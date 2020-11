GERSA es un organismo técnico de bomberos de Puerto Aysén. Actualmente, no tienen el equipamiento necesario, por lo que están gestionando sus recursos a través del Gobierno Regional.

Aysen.- Consciente de la frecuencia de accidentes en ríos y lagos de nuestra región, el diputado Miguel Ángel Calisto hizo un llamado para que se pueda agilizar la tramitación de un proyecto en el CORE que permitirá mejorar el equipamiento del Grupo Especializado de Rescate Sub Acuático, GERSA, organismo técnico de bomberos que actualmente no cuenta con el equipamiento necesario.

Según el legislador, “estamos trabajando junto al Grupo Especializado de Rescate Sub Acuático, GERSA de Puerto Aysén, organismo técnico perteneciente al sistema nacional de operaciones de Bomberos de Chile. Es un grupo altamente especializado en rescate y labores de búsqueda de personas en ríos, lagos, lagunas y aguas marítimas, en nuestra región accidentes en estos lugares suceden frecuentemente. Realizan una gran labor de servicio a la comunidad”.

Calisto agregó que “debido a la alta demanda de sus operaciones en todo el territorio, es que nosotros estamos apoyando un proyecto que se hace urgente y necesario, y que permitiría mejorar el equipamiento de materiales mayores y menores de los bomberos que integran este grupo.

“Es una iniciativa de 220 millones de pesos para adquisición de equipamiento especializado. Hemos hecho gestiones con el Ministro del Interior, también con autoridades regionales, con el Consejo Regional, para que este proyecto tenga financiamiento lo antes posible, ya que es urgente que este grupo tenga un mejor equipamiento para realizar este trabajo que es tan importante en una región como la nuestra”, afirmó.

Francisco Ayancan, vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Puerto Aysén y líder del grupo GERSA, afirmó que “actualmente somos el único grupo existente en la región de Aysén. Debido a la alta demanda de nuestras operaciones a la lo largo de todo el año y en la región, se hace necesario que el grupo Gersa pueda mejorar el equipamiento existente, tanto el material mayor, que son vehículos, como el material menor, que son los equipamientos de protección, implementos de buceo, cascos o cuerdas, entre otros”.

Finalmente, Ayancan señaló que “el proyecto es necesario para brindar la mayor colaboración a la comunidad, que son los usuarios finales. nosotros estamos en un déficit respecto a equipamiento, no contamos con el equipo necesario, y por eso presentamos nuestra iniciativa al Gobierno Regional. Actualmente el proyecto ya fue presentado y levantadas las observaciones, esperamos que prontamente sea puesto en tabla y sea votado favorablemente por el CORE”.