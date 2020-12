Luego de varios años de espera, las casas de este conjunto habitacional que tienen serios problemas estructurales comenzarán a ser arregladas.

Puerto Aysén.- Con bastante optimismo, el diputado Miguel Ángel Calisto, el Consejero Sergio González y las propias dirigentas resaltaron el inicio de obras de los trabajos de mejoramiento de las calles y las casas de la Villa Aysén, viviendas que presentaron serios problemas estructurales cuando recién fueron entregadas, lo que generó incluso el hundimiento de algunas de ellas.

Según el diputado Calisto, “estamos muy contentos acá en la Villa Aysén, porque hay una gran noticia. Ya notificaron el inicio de obras de la pavimentación de todas las calles que rodean este sector habitacional de Puerto Aysén, el que durante muchos años ha estado prácticamente abandonado por parte del Estado”.

“Una segunda buena noticia es que ya está avanzando el proyecto de mejoras de las viviendas, que va a permitir mejorar la infraestructura de estas casas en Villa Aysén. Recordemos que se trata de 80 casas, muchas de ellas con serios problemas estructurales que incluso se hundieron porque fueron mal construidas en un sitio que no era el adecuado. Finalmente, después de muchos años de espera, nuestras gestiones en conjunto con las dirigentas están dando frutos”, indicó.

Por su parte, el Presidente del CORE, Sergio González indicó que “estamos acá en una fecha esperada por años por estos vecinos de la Villa Aysén. Junto al diputado y las dirigentas trabajamos por mucho tiempo. Finalmente, Serviu se ha hecho cargo de esta necesidad, y obviamente de la responsabilidad de entregar estas viviendas en condiciones que sean dignas para estas familias”.

“Ellos por años han buscado una solución, no llegaba, pero a través de gestiones que se hicieron con el ex Ministro Monckeberg y el nuevo Seremi Diego Silva, esto ha llegado a tener luz verde y hoy estamos en el inicio de estas obras. Estamos conformes”, indicó.

Finalmente, la presidenta de la Villa Aysén, Adriana Lira, aseguró que “le estamos dando el vamos al inicio de obras de nuestra Villa, se empieza a trabajar con las primeras casas en la avenida Pangal. Estoy totalmente entusiasmada, porque por muchos años hemos luchado tanto y hoy ya está siendo realidad. Ahora será distinto, porque hoy seremos nosotros los fiscalizadores para que estas casas y todos los trabajos que se hagan, queden realmente bien, y que lo vecinos tengan unas casas dignas, como debería haber sido siempre”.