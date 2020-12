Una moderna máquina de coser fue entregada por el Gobernador con fondos ORASMI.

El Fondo de Organización Regional de Acción Social (ORASMI) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene como objetivo otorgar atención transitoria a personas naturales que se encuentren en una condición de vulnerabilidad social.

Puerto Aysen.- En plena pandemia conocimos la historia de doña Julia Ordoñez de 60 años de edad quien desde enero de este año no ha podido generar ingresos producto de una lesión que tuvo en sus brazos y posteriormente vino la pandemia del Covid-19, por ello el Gobernador de Aysén llegó hasta su casa para entregarle una canasta del programa Alimentos para Chile y ahí producto de una conversación pudo conocer que necesitaba una máquina de coser para continuar con su emprendimiento, es así que se realizaron las gestiones a nivel central para apoyar el trabajo que ella esforzadamente realiza.

La autoridad provincial se hizo presente nuevamente para hacer entrega de esa herramienta de trabajo que ella tanto esperaba “Me parece muy bueno, más que yo la necesitaba porque yo desde enero que no he podido trabajar porque he tenido complicaciones de salud en ambos brazos y también por la pandemia, entonces estoy totalmente agradecida y contenta, porque ya en la casa voy a tener como trabajar para hacer mascarillas, agradecida del Presidente porque me regaló la máquina y del señor Gobernador quien la gestionó” señalo la Sra. Julia .

En tanto Manuel Ortiz Gobernador de Aysén entregaba sus impresiones por este apoyo entregado “A través de nuestro departamento social escribimos a nivel central donde solicitamos a ORASMI algunos fondos donde nos compraron esta máquina para poder traérsela a la señora Julia, señalar igual que no solamente hemos llegado a esta casa sino que también hemos llegado a varias familias de toda nuestra provincia y eso nos reconforta como gobierno del Presidente Piñera”.