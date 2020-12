Con motivo de contribuir al cuidado de la salud mental de los estudiantes ayseninos, así como también, disminuir los factores de riego existentes para el consumo de alcohol y otras drogas, el municipio de Aysén a través del programa del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda Previene Aysén, efectuó una serie de talleres de yoga integral en dependencias del Polideportivo 21 de Abril. Instancia que estuvo marcada por la emocionalidad de los participantes quienes exploraron nuevas formas de autocuidado en el contexto de pandemia.

La instructora de yoga integral y encargada de la realización de esta actividad, Pía Rivera Peede, relevó las distintas conjugaciones que permitieron conseguir el objetivo general de la instancia, que principalmente se centró en el trabajo del amor propio. Al respecto, la monitora explicó parte de los pasos adoptados en las sesiones efectuadas con los jóvenes de los liceos Raúl Broussain y Politecnico A-1, además de la Escuela Gabriela Mistral. Lo que incluyó sonoraterapia con cuencos de cuarzo y de 7 metales.

Finalmente, Rivera Peede, destacó que “los chicos hoy en día están en sus casas con el asunto de las clases virtuales, ya no existen los recreos, ya no existen las juntas de los amigos. Entonces salir de la rutina nunca es malo y qué mejor que una clase de yoga, que ninguno de ellos tenía experiencia, pero si algunos tenían conocimiento porque habían leído o escuchado, pero no contaban con la práctica en el cuerpo. Esto fue un cambio para ellos, salir de su día a día, sacarlos de su zona de confort también, la participación fue maravillosa”, puntualizó la instructora.