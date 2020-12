Se trata de la Villa Patagonia, el conjunto habitacional de 142 casas que tuvo demoras en su entrega. Ahora los vecinos aseguran que un 50% de las viviendas tienen problemas en los baños y en las puertas.

Puerto Aysén.- Una seria denuncia realizó el diputado Miguel Ángel Calisto y la presidenta de la Villa Patagonia de Puerto Aysén, Mónica Navarrete, quienes acusan que al menos el 50% de las casas de ese conjunto habitacional presenta serios problemas de humedad en sus baños, por lo que piden a Serviu resolver lo antes posible esta situación.

Calisto aseguró que “los vecinos han denunciado que luego de haber sido entregadas estas viviendas, hace no más de un año, hoy se encuentran con problemas serios de infraestructura, particularmente en baños y puertas, además de problemas de humedad. Recordemos que estas 142 casas se demoraron mucho en ser entregadas, porque la empresa en su momento paralizó las obras de construcción”.

“Nosotros logramos trabajar con ellos para sacar adelante un subsidio que permita mejorar los problemas que tienen estas viviendas. Sin embargo, el problema es la demora en la ejecución de los proyectos, nosotros pedimos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que pueda agilizar este proceso, tomando en cuenta que se aproxima un nuevo invierno y las familias no vivan nuevamente estos problemas”, señaló.

El legislador indicó que “estamos hablando de viviendas donde viven familias con niños, adultos mayores, personas discapacitadas, personas con problemas respiratorios que necesitan vivir en un ambiente sin humedad. Hemos visto imágenes que demuestran los problemas de estas viviendas. No puede ser que casas que fueron entregadas hace poco más de un año tengan este tipo de problemas”.

La presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Patagonia, Mónica Navarrete, aseguró que “estamos muy desesperados, hace un poco más de un año se nos entregaron las viviendas. Hoy tenemos unos baños insalubres y unas puertas partidas y otras abiertas. Agradezco al Serviu que se ha preocupado de nosotros, pero no ha sido suficiente, porque esto viene de principios de año y a la fecha todavía estamos sin recibir ayuda”.

Finalmente, la dirigente indicó que “necesitamos soluciones pronto, tenemos más del 50% de los vecinos con este tipo de problemas, tenemos videos y fotos para respaldar lo que estamos diciendo. No es posible que por una constructora nosotros tengamos que pasar por estos problemas”.