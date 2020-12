En la última sesión del Concejo Municipal de Aysén, los Concejales Samuel Chong, Basilio Becerra, Luis Otth y el Alcalde aprobaron el presupuesto 2021, mientras que los Concejales Fabián Aniñir, Manuel Curinao y Ximena Novoa, lo rechazaron debido a que pedían se efectúe una auditoría externa que permita conocer con claridad cómo se entrega la actual administración, principalmente desde el punto de vista financiero.

Puerto Aysen.- Para Julio Uribe, candidato a Alcalde por la comuna porteña, esto genera dudas respecto de la gestión edilicia:

“La actitud que han tenido durante toda esta administración, respecto a la transparencia de los recursos, la transparencia del funcionamiento municipal, creo que esto demuestra nuevamente el tremendo error que comete el Alcalde. Bueno ha estado lleno de dudas su administración, desde el mismo momento de las peleas con que salió el día que se hizo la elección para el reemplazo del ex Alcalde Catalán, desde ahí empezaron las dudas de, como iba a funcionar con todo el escándalo que hubo. En realidad, hoy día vemos nuevamente eso, vemos que por transparencia o porque tienen algunas irregularidades, no quieren hacer nada que los pueda perjudicar”.

Julio Uribe, cree que, para el buen funcionamiento de los municipios, se requiere que las cosas sean transparentes.

“Creo que ese es un tremendo daño que se le hace a la comunidad, en realidad también, si los Concejales hubiesen anticipado a la ciudadanía de que se iba a realizar esta votación, por lo menos, los vecinos que están desconformes podrían haber ido a hacer presión a los Concejales que estaban aprobando el presupuesto que presentaba el Municipio y no lo que querían incorporar los Concejales Aniñir, Curinao y Novoa. Por lo tanto, es una tremenda pena, una vergüenza lo que está sucediendo en el Concejo Municipal de Aysén, de que cosas que son necesarias para el buen funcionamiento no las quieran hacer y se escuden en la Contraloría”.

La ciudadanía exige que las autoridades actúen dando cuenta de lo que se hace y con claridad, algo que no se ha tomado en cuenta y se escudan en la Contraloría, afirmó el candidato a Alcalde por Aysén, Julio Uribe.

“Todos sabemos que la Contraloría nunca averiguó en 12 años, la tremenda estafa que había en el Departamento de Educación y ahora ellos están esperando que la Contraloría en sus investigaciones resuelvan problemas que solamente una auditoría externa los puede aclarar. Por lo tanto, la justificación de que no existan recursos es tremendamente burda, ya que, recursos el municipio tiene a destajos, se ve en lo que gastan en cosas que no son necesarias y hoy en día cuando la ciudadanía pide transparencia, no la toman en cuenta”.

La falta de información hacia la comunidad, la falta de transparencia, probidad y la participación ciudadana, son temas que la gente ha llegado a reclamar incluso en las calles. Por eso, “esto podría ser un duro castigo a los políticos que no practican estas acciones”, sentenció Julio Uribe.