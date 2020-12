Los Concejales de la comuna de Aysén, Fabián Aniñir y Luis Otth, hicieron público su malestar por el pésimo estado en que se encuentra la Pasarela 2 del sector Pangal Bajo, en las cercanías de Puerto Aysén. Esto luego de compromisos para reparar esta estructura por parte del Seremi de Obras Publicas Néstor Mera y el Consejero Regional Eligio Montecinos.

Aysen.- “La verdad es que no se puede entender, ¿por qué después de casi 4 meses de que el Seremi del MOP Néstor Mera y su equipo de profesionales, se comprometieron a realizar la mantención de la Pasarela en reunión realizada en terreno junto a más de cuarenta vecinos del sector. Al día de hoy, no se ha realizado ningún trabajo, el origen de la reunión es a petición de los vecinos del sector para solicitar el Puente Mecano que salió del sector Bahuales y que siempre se definió por de esta Autoridad Regional que se sería destinado a la Comuna de Aysén”, señaló el Concejal Otth.

Luis Otth, agrega también que, “ahí en reunión nos indicaron que esto no era factible dadas las dimensiones del Puente lo que en realidad para los vecinos no fueron argumentos suficientes ni convincentes, frente a esto lo que comprometieron junto al Consejero Montecinos, fue una mantención provisoria a la semana siguiente, para luego realizar una reparación más profunda. Sin embargo no se ha realizado ni lo uno ni lo otro, lo que ha genera una profunda preocupación y molestia de los vecinos, la que este Concejal comparte a cabalidad, la sensación que queda es que nos vienen a mentir. Cabe señalar que he concurrido en reiteradas oportunidades a Vialidad Provincial a entrevistarme con el Director, quien ha indicado que aún se encuentran a la espera de materiales”.

En tanto, el Concejal Fabián Aniñir, manifestó que esto, “es impresentable, que Autoridades Regionales como son Néstor Mera Seremi del MOP y Eligio Montecinos Consejero Regional, vengan a engañar a los vecinos del Sector Pangal. Esta demanda es más antigua que el hilo negro y legítimamente los más 200 vecinos del Sector Pangal pensaron que podían mejorar su calidad de vida con el Puente Mecano que salió del sector Bahuales, sin embargo nos encontramos en esa reunión con una negativa intransigente y se comprometió como premio de consuelo una reparación a la brevedad a la Pasarela número dos del “Pangal Bajo”, incluso entre el Seremi y el Concejero se dieron la mano en señal de compromiso frente a los vecinos de lo que fuimos testigos el Concejal Otth y yo, para comprometer el diseño de un nuevo puente para este sector. Yo me pregunto, ¿si después de cuatro meses no fueron capaces de comprar unos palos para reparar la deteriorada Pasarela?, legítimamente puedo pensar que el diseño que comprometieron, solo estaba en la imaginación de estas dos Autoridades Regionales”, sentenció Aniñir.