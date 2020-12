En la actualidad la Contraloría Regional se encuentra realizando una auditoria de los últimos 8 años en el Municipio de Aysén yAlcalde Luis Martínez, insistió en que, “nunca se va a oponer a ser fiscalizado”.

Aysen.- El Alcalde de la comuna de Aysén, Luis Martínez Gallardo, respondió a los cuestionamientos por negarse junto a tres Concejales a realizar una auditoría y además aclara que de ninguna manera él se opone a que fiscalicen su gestión.

“El presupuesto municipal se debe votar en diciembre, se hace un taller con los Concejales y se lleva a votación. Yo fuí Concejal y se muy claro las facultades que tiene el Concejo Municipal, que es, rechazar o aprobar. En este caso tres rechazaron, cuatro aprobamos, en el fondo que pasaba acá, el Concejal no tiene la posibilidad de aumentar ni disminuir el presupuesto municipal”, señaló inicialmente Luis Martínez.

El Alcalde de la comuna de Aysén, agrega que, “acá nos pedían dos cosas, una era un camino que pedía el Concejal Curinao y las dos solicitudes fueron de él, en Mañihuales un camino que yo no conozco, que no conocemos, que no sé dónde queda y había que dejar alrededor de 50 millones de pesos, cosa que no era en el momento y no se dejó en el presupuesto. Segundo, era una auditoria de 12 años, entonces, eso tampoco se deja en el presupuesto”.

Respecto a la auditoria, tiene un periodo establecido para poder solicitarla, aclara también el Alcalde Martínez, “la ley orgánica de municipalidades dice que, cada vez que se asume un periodo, hay una facultad del Concejo Municipal de pedir una auditoria externa. Esa plata esta, esta todos los días y ¿cómo se hace?, a través de una modificación presupuestaria de cualquiera de los ítems que tenga el presupuesto”.

Luis Martínez, enfatiza que, “acá no hubo negativa, porque nunca hubo consulta a hacer una auditoria. Yo fui Concejal tres años, buen fiscalizador, así es que, yo estoy seguro de mi periodo como estoy y el tiempo que estoy de Alcalde, seguro de lo que estoy haciendo. Entonces, hacer una auditoria de termino de doce meses, una que no aplicaba en la ley y otra que, dejar 120 millones de pesos para hacer una auditoria y hacer un camino en estos tiempos, en que no sabemos cómo viene la pandemia, la verdad es que yo no lo habría dejado en el presupuesto de ninguna manera”.

Aclara finalmente el Alcalde de la comuna de Aysén, Luis Martínez, “ahora, si el Concejo nuevo que asuma y quienes asuman en abril, quieren hacer esto, los faculta la ley y el presupuesto esta. Yo quiero clarificar que, nunca me voy a oponer a que me puedan fiscalizar”, puntualizó.