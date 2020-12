Los vecinos y vecinas del sector Pangal Bajo, no descartan reunirse con toda la comunidad del lugar y convocarlos en algún punto de Puerto Aysén.

Puerto Aysen.- Luego de hacer pública su molestia por la nula reacción del Seremi de Obras Públicas, Néstor Mera y el Consejero Eligio Montecinos, los Concejales Luis Otth y Fabián Añinir junto a los vecinos que viven en las cercanías de la “pasarela 2” sector Pangal Bajo, insistieron en lo urgente de reparar el viaducto o claramente instalar una solución definitiva.

“Nos encontramos completamente aislados ante alguna emergencia”

Esto debido a que, para muchos pobladores es la única vía de conexión con el resto de la región y la comuna de Aysén, lo inquietante es porque podría ocurrir una emergencia y con el actual estado de pasarela, la emergencia podría ser mayor.

“La pasarela no permite el paso de una ambulancia, tampoco el de un carro bomba, por lo tanto, los vecinos que vivimos en este sector nos encontramos completamente aislados en la posibilidad de recibir algún socorro si lo necesitamos ante alguna emergencia. Eso sin contar que, la pasarela al ser de madera, regularmente se escarcha, muchos vecinos han resbalado en invierno y han golpeado la paredes de la pasarela dañando sus vehículos. Tampoco nos permite trasladar alguna carga un poco más voluminosa, porque el peso y el límite de altura de la pasarela no permite que pase un camión o un vehículo más grande. Por lo tanto, es una situación bastante compleja, no cuenta con las condiciones actuales que se requieren para la viabilidad completa, fácil y expedita para los vehículos que circulan y que son tan necesarias para todos los vecinos de este sector”, comentó Rodolfo Guillermo Knopke, un vecino del sector Pangal Bajo.

Por su parte, el Concejal Luis Otth, dijo que se reunieron con los vecinos, quienes han esperado por meses las soluciones comprometidas por la autoridad del MOP.

“Esta convocatoria nace debido a la inquietud que han tenido los vecinos durante estos últimos meses, después de que se tuvo una reunión con el MOP. Nosotros participamos de aquella reunión y hemos sido cuestionados durante estos últimos cuatro meses, debido a que no se ha tenido claro que el Concejal es poco lo que puede hacer al respecto, más que solicitar que se cumplan las promesas que se fijaron en ese momento. Por ello, tomaron la decisión de reunirse varios vecinos durante este fin de semana y de no existir solución clara y definitiva a sus requerimientos, no descartan reunirse con un numero aun mayor de personas, pero no en la pasarela, lo más probable que en algún punto de la ciudad de Aysén”.

Se requiere una solución definitiva para la estructura y es algo que exigen los vecinos, agregó el Concejal, Fabian Aniñir.

“Hemos asistido a la convocatoria que han hecho los propios vecinos del sector Pangal, quienes ocupan normalmente la pasarela 2, a entenderlos por esta problemática que están viviendo dado el incumplimiento, después de cuatro meses no se ha hecho ninguna reparación. Pero más que una reparación, ya se requiere una solución definitiva para esta pasarela que no cumple ninguna norma, no es factible que entre un carro bomba, algún vehículo de emergencia, son muchos los problemas que tienen. A esto le sumamos el incumplimiento y la pasarela se va deteriorando cada vez más. Tenemos información de que el puente mecano que estaba en Baguales, que estaba destinado a la comuna de Aysén, que ahora fue destinado al sector el Blanco, no estaría dando el porte, por lo tanto, legítimamente los vecinos pueden pensar que tienen ahí tienen una posibilidad”, indicó Aniñir.

Finalmente los vecinos y los Concejales de la comuna de Aysén, llaman al Seremi del MOP, Néstor Mera, a cumplir con los compromisos que como representante del Gobierno, adquirió con los vecinos del sector Pangal Bajo.