Como una gran noticia calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la aprobación por parte del Consejo Regional de un proyecto que permitirá la reposición del equipamiento del Grupo Especializado de Rescate Sub Acuático, Gersa, hecho que también fue valorado por bomberos de Puerto Aysén, de donde depende esta unidad.

Puerto Aysen.- Según el diputado, “estamos muy contentos con la aprobación de este proyecto. Con el grupo Gersa sostuvimos una reunión hace un tiempo, y logramos sacar adelante primero el compromiso de este proyecto por parte del Ministro del Interior, con quien me reuní, y finalmente se logró sacar adelante el financiamiento para esta iniciativa, que estaba prácticamente abandonada”.

“Esta unidad es muy importante en la región. Es un grupo altamente especializado en rescate y labores de búsqueda de personas en ríos, lagos, lagunas y aguas marítimas, en nuestra región accidentes en estos lugares suceden frecuentemente”, señaló.

Calisto agregó que “se trata de un proyecto de 220 millones de pesos, que incluye un vehículo y también equipamiento. Quiero agradecer la disposición, el apoyo del Consejo Regional, de Sergio González, como también a los bomberos de Puerto Aysén con quienes trabajamos para que este proyecto fuera tomado en cuenta, porque inicialmente no estaba considerado como prioritario para la Intendencia, por eso tuvimos que llegar hasta el Ministerio del Interior para que esto se concrete”.

Por su parte, Arturo Loaiza, Superintendente de Bomberos de Puerto Aysén, señaló que “nosotros estamos más que felices de obtener este proyecto que fue aprobado por el Consejo Regional. Son cerca de 220 millones de pesos que permitirán reponer todo el equipo del grupo de rescate sub acuático. Es un apoyo que no habíamos tenido nunca de parte del Gobierno”.

“Con esto nos dan muchas más ganas de hacer mejor nuestro trabajo, no sólo en Puerto Aysén, porque esto va a servir para cualquier emergencia en toda la región de Aysén”, indicó.

Finalmente, con respecto al trabajo realizado junto al diputado Calisto, Loaiza señaló que “cuando nos reunimos con él, se comprometió a hablar con autoridades nacionales. Fue un tremendo apoyo de parte del diputado”.