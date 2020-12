A pesar de que existirían compromisos en torno a mejorar o directamente reemplazar la Pasarela Pangal 2, la molestia de los vecinos y vecinas del sector. Por ello, citaron a una nueva reunión a autoridades locales y regionales.

Aysen.- Llegando hasta el lugar, el Presidente del Consejo Regional Sergio Gonzalez, los consejeros Eligio Montecinos, Marcia Nahuelquin, además de los Concejales Fabián Aniñir y Luis Otth, quienes constataron los problemas en el viaducto, la inseguridad, el mal estado de la infraestructura, permanecen y a medida que pasan los días, los inconvenientes son mayores.

El concejal Fabian Aniñir señalo “Nos hemos reunido nuevamente con vecinos del sector Pangal Bajo y también con Consejeros Regionales de la Provincia de Aysén, donde está el Presidente del Core, Sergio González, para manifestar nuevamente y ver en terreno con este día de lluvia que la pasarela, por la cual estamos reclamando, no se le ha hecho ningún tipo de mantención. Al contrario de lo que ha dicho el Seremi, que se le hizo una intervención y que se le haría una intervención más profunda, de eso han pasado cinco meses y no se ha efectuado absolutamente nada. Por eso, el presidente del Core habló desde el mismo lugar telefónicamente con el director regional de Vialidad, para solicitar la documentación administrativa, respecto a las intervenciones que se han hecho o las supuestas intervenciones que se le hicieron y para cuando van a estar los recursos para lo que se comprometió el Seremi Néstor Mera”.

En tanto, el Concejal Luis Otth, comentó que, “debido a lo que ocurrido en estos últimos meses y a la preocupación que han tenido los vecinos respecto a esta pasarela, queremos agradecerle al presidente del Core y a los Consejeros Provinciales que han podido asistir a esta reunión el día de hoy citada por los vecinos, donde hemos participado como Concejales, para que ellos vean en terreno los avances que supuestamente ha dado a conocer el Seremi. En este lugar, el presidente del Core ha solicitado los antecedentes de los supuestos trabajos, digo así, porque no se ha hecho nada, nosotros estamos claros que no se ha hecho nada. Pero recién para abril o mayo, podría existir una solución definitiva a esta problemática, según lo manifestado por el presidente del Consejo Regional”.