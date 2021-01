El notorio aumento de casos positivos de Covid – 19 en Puerto Aysén, llevaron en las últimas horas a las autoridades de salud a nivel central, anunciar que debía retroceder a cuarentena la porteña ciudad. Esto es algo que se veía venir, reaccionó el presidente de la unión comunal de juntas de vecinos, Carlos Díaz.

Puerto Aysen.- “Se veía venir pero no pensamos que era tan seguro, esperábamos otra fase, pero si se entiende. Pero también comentar que nos deja un poco descolocados a algunos, porque ahora hay que ver como lo hacemos con las personas que tienen problemas de movilidad o de salud, se sabe que hay que hacer trámites en comisaria virtual, pero también como ayudamos a las personas que no saben usar este tipo de medios”, indicó el dirigente.

Carlos Díaz, agrega que, “vamos a ver ahora que se viene de aquí en adelante, nos están convocando a una reunión para mañana (martes), yo creo que es del COE Comunal por intermedio del alcalde porque me acaban de llamar desde la municipalidad y vamos a ver cuáles son los trámites a seguir para mañana”.

El presidente de la unión comunal de juntas de vecinos de Puerto Aysén, manifestó su preocupación por el tema laboral y económico, principalmente para aquellas personas que trabajan de manera independiente y que dependen del día a día. “Esto es bastante complicado porque no se sabe si la cuarentena serán 14 días, un mes o más, sobre todo por el tema de los trabajos. En lo personal yo trabajo de forma particular y esto afecta bastante. Que pasa con la gente que no tiene los medios o realiza trabajos esporádicos, esto les va a afectar un montón”.

“Hoy la economía no está muy bien en Aysén y esto va a afectar bastante”, concluyó el dirigente.