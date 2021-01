Con su candidatura a Alcalde por la comuna de Aysén ya inscrita en el Servel, Julio Uribe, ex presidente del Consejo Regional se encuentra delineando su propuesta para la ciudadanía y reforzando sus equipos de trabajo, como así también, dando a conocer a quienes lo acompañaran en este importante desafío en su calidad de candidatas y candidatos a Concejal.

Puerto Aysen.- “Para mí es muy importante hoy día lanzar esta candidatura, pero más que mi candidatura es poder presentar al equipo que me va a acompañar en los listados de candidatos a Concejales. Porque si bien nuestro programa puede ser muy bueno, puede tener muy buenas ideas, pero si no son elegidos los Concejales que están conmigo en el apoyo a cambiar la comuna, va a ser complejo para mi poder desarrollar una buena administración”, señaló el candidato a Alcalde por Aysén.

Desde personas ligadas a las comunicaciones hasta conocidos e históricos dirigentes y dirigentas sociales, acompañan a Julio Uribe para las elecciones de abril próximo.

“Tenemos a Rita Aguilar, Silvia Vera, Tatiana Villarroel y Beatriz Oyarzo, ellas son nuestras candidatas a Concejalas. También tenemos a Jorge Figueroa, José Coñuecar, Patricio Chiguay y Mauricio Jaque como candidatos a Concejales. Así es que, yo llamo a la gente que me está apoyando a que pueda también respaldar a estos candidatos”.

El candidato a Alcalde por la comuna de Aysén, Julio Uribe, agregó que espera desarrollar una campaña centrada en las propuestas, donde se incluyan los planteamientos de la comunidad, que son fundamentales.

“Agradecer el tremendo apoyo que estoy recibiendo por parte de toda la comunidad y esperar que nuestra campaña, que va a estar enfocada en las ideas, en el desarrollo, en el trabajo, que es lo que nosotros vamos a potenciar junto a las ideas de la propia ciudadanía y que por su importancia esperamos plasmar en un plan de trabajo comunal”.

Julio Uribe, concluyó manifestando que espera seguir recorriendo la las distintas localidades, para conversar con la gente, escuchar sus requerimientos y dar a conocer su plan de trabajo en futuro gobierno comunal.