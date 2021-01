María Inés Oyarzún criticó a las autoridades de Gobierno, asegurando que son “más irresponsables que la comunidad, ejemplo, la entrega del terminal de Coyhaique”.

Puerto Aysen.- Los primeros días de cuarentena que enfrenta Puerto Aysén, ha llevado a observar cómo ha sido el comportamiento de la ciudadanía y también del comercio, siendo a juicio de la presidenta de la Cámara de Comercio porteña, María Inés Oyarzún, hasta ahora una conducta excelente, claro que siempre existen algunas excepciones que favorablemente son las menores.

Oyarzún, no pudo desconocer también que esta medida afectará considerablemente la economía local.

“La cuarentena claramente nos perjudica a todos, una gran cantidad de comerciantes que no podemos funcionar porque no somos comercio esencial. Esto claramente va a traer repercusiones a nivel económico, de bancos, de proveedores, de muchas cosas. Pero tenemos que obedecer y ojala después de quince días ya salir de esta medida. Destacar que estos días el comportamiento de nuestros clientes y nuestros comerciantes ha sido bueno, Aysén ha tenido un excelente comportamiento, claro que existe gente porfiada, pero en lo general estamos aquí todos cuidándonos”.

María Inés Oyarzún, no pudo dejar pasar la crítica hacia las autoridades de Gobierno que alejándose de todas las medidas de distanciamiento social, participaron en la entrega del terminal de buses de Coyhaique.

“Hacer un fuerte llamado y decir que más irresponsables son las autoridades que la comunidad, porque hemos visto el día sábado una inauguración de un terminal hermoso que tiene Coyhaique y lo felicito por esa obra, pero vimos una tremenda despreocupación por parte de las autoridades, porque vimos mucha gente ahí con distanciamiento social cero. Era quien se sacaba la mejor foto, era ponerse frente a la cámara, olvidándose que tenemos que tener un metro de distancia, olvidándose que ellos nos tienen que dar el ejemplo, nos tienen a nosotros encerrados y ellos en cambio se dan el lujo de andarse sacando fotos y paseando con una Ministra”.

Agregó la dirigenta gremial que, “habían otras autoridades que aparecen ahí y andan haciendo campaña política, a ellos hay que decirles que son una vergüenza, que dan cero ejemplo en estas cosas. Al parecer predican y no practican con sus actos”, sentenció María Inés Oyarzún.