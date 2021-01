Guido Jaramillo señaló que, “está bien que estén aislados, pero no pueden quedar en el abandono por parte de las autoridades”.

Aysen.- Tras el llamado de algunos dirigentes de Puerto Aguirre, el Consejo Ciudadano de Aysén inició una campaña durante un par de días para reunir elementos de protección personal ante la pandemia. Esto debido a que, la gente de la isla habría realizado la solicitud al Municipio y a algunas autoridades regionales, sin obtener respuesta alguna.

Guido Jaramillo es uno de los integrantes del Consejo Ciudadano y dio a conocer su preocupación por lo que ocurre con la comunidad de Islas Huichas.

“Nosotros hicimos esta campaña el día domingo, a raíz del llamado de auxilio que hicieron los dirigentes de Puerto Aguirre, en el sentido de pedirnos ayuda, porque en la isla no habían mascarillas, alcohol gel, ningún producto de protección personal ante la pandemia, ni siquiera para comprar. Ellos habían hecho la solicitud tanto a la autoridad municipal como de Gobierno y hasta la fecha todavía no llega ningún implemento”.

Jaramillo, dijo también que contaron con una buena respuesta de la comunidad en la campaña realizada para ir en apoyo de los vecinos de Puerto Aguirre.

“En la campaña tuvimos buena acogida de parte de la comunidad y logramos recolectar más de 1.400 mascarillas que las enviamos el día martes a Puerto Aguirre, 26 botellas de alcohol gel, guantes y otros elementos de protección personal e higiene, con el fin de ayudar un poco a la gente de la isla que estaban sin ningún tipo de estos artículos”.

Otro de los requerimientos que estarían haciendo a las autoridades los pobladores de Islas Huichas es, la implementación de una residencia sanitaria, debido al notorio aumento de casos positivos de Covid – 19.

“Otro tema que están reclamando es la implementación de una residencia sanitaria, que han pedido en reiteradas ocasiones a la Seremi de Salud y no se habría querido acceder a esa petición. El tema es complicado porque me decían los dirigentes que tienen más de veinte personas contagiadas y otra cantidad de personas que están en cuarentena, entonces, la situación se puede escapar de las manos. Por ello, nosotros como Consejo Ciudadano queremos pedir que agilicen los trámites para llegar con ayuda oportuna de elementos de protección y apurar la contratación de un espacio que sirva de residencia sanitaria, porque está bien que estén aislados, pero no pueden quedar en el abandono por parte de las autoridades”, enfatizó Guido Jaramillo.