Más de una semana lleva en vigencia esta medida sanitaria.

Aysen.- No fue fácil aceptar esta medida impuesta por las autoridades sanitarias debido al aumento de casos de Covid positivo registrado en parte de la comuna de Aysén, sin embargo a medida que pasaron los días la comunidad de Puerto Aysén, Puerto Chacabuco e Islas Huichas están acatando y recepcionando los mensajes preventivos para disminuir la movilidad en las localidades antes mencionadas.

Diariamente Ejército, PDI, Carabineros y la Armada se reúnen con el Gobernador Manuel Ortiz para analizar el comportamiento de los vecinos y vecinas, concordando hasta ahora que la disminución de la gente por las calles se ha notado “Desde el día uno que nos estamos reuniendo acá en la Gobernación donde conversamos y analizamos cada una de las medidas que hemos implementando para poder controlar el contagio del covid-19, no sólo en los lugares que estén en cuarentena sino que también en toda nuestra provincia, es así que la comunidad y en eso estamos sumamente agradecidos, ha escuchado y ha entendido muy bien el mensaje, porque han ocupado sus distintos permisos como corresponde y eso lo vemos en los distintos puntos de controles tanto de la PDI, Carabineros y el Ejército” señalaba el Gobernador de Aysen.

Respecto del funcionamiento de la Gobernación de Aysen la autoridad provincial indico “La gobernación de Aysén y nuestros funcionarios están trabajando bajo dos modalidades, presencial y teletrabajo, ellos/as no han descansado ningún minuto por atender los distintos requerimientos que nos plantea la comunidad, por ejemplo, hemos tramitado cerca de 100 solicitudes de permisos que son esenciales para la gente y que no se pueden detener en esta cuarentena, agradezco enormemente la labor de todos y cada uno de los funcionarios de esta gobernación”.