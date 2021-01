En Puerto Chacabuco se realizaron se realizaron esta semana tomas de PCR a 20 trabajadores/as portuarios, iniciativa coordinada en el contexto de la Estrategia de Búsqueda Activa, por la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Seremi de Salud, Servicio de Salud, sindicato de Estibadores y la empresa Ultraport, localidad que en estos momentos se encuentra en Paso 1, Cuarentena.

Así lo detalló Andrea Ponce, Seremi del Trabajo y Previsión Social, “En conversaciones con el Sindicato de Estibadores se llegó a la conclusión de la necesidad que se tomarán muestras de PCR en el lugar de trabajo. Ellos son trabajadores expuestos al contacto con personas de otras localidades y regiones producto de la carga y descarga que realizan de las embarcaciones que traen mercadería a nuestra región. Agradecemos a la Seremi de Salud y al Servicio de Salud y sus funcionarios por la disposición y el logro de estas muestras, que permitirán que ellos puedan trabajar de manera más tranquila”.

Una de las empresas que junto a sus trabajadores han estado constantemente consultando sobre los protocolos sanitarios en lugares de trabajo ha sido Ultraport. El gerente de Puerto Chacabuco, Sergio Abarza, mencionó sobre esta gestión solicitada, “En el contexto de la crisis sanitaria, hemos extremado las medidas para la prevención de contagios en nuestro puerto, incluyendo la entrega de elementos de protección, toma de Test Rápidos y una permanente trazabilidad en cada uno de nuestros turnos. A estas medidas se suma la iniciativa público-privada realizada en esta oportunidad con las autoridades laborales de la zona, en la que pudimos realizar 20 PCR a nuestros colaboradores. Agradecemos enormemente esta instancia que nos permite entregar un ambiente protegido y seguro a quienes trabajan en el puerto y demostrar nuestro compromiso con las normas sanitarias”.

Por último, la Seremi Andrea Ponce reforzó la obligación de los empleadores, “aprovechamos la oportunidad de señalar a todos los trabajadores y trabajadoras que sientan y vean que no se les están entregando todo los implementos de protección personal para combatir el Covid 19: mascarillas, productos para el lavado de manos o alcohol gel, que no se están generando las separaciones, que no se están respetando los aforos en sus lugares de trabajo, poner las denuncias en las Inspecciones del Trabajo para que nosotros podamos realizar la fiscalizaciones que nos correspondan en materia laboral y generar las sanciones a los empleadores en el caso de corresponder”, concluyó.

Las medidas de protección para disminuir los riesgos de contagio en los lugares de trabajo, están contenidas en el Plan Paso a Paso Laboral y en el Formulario Único de Fiscalización, el que debe ser conocido tanto por empleadores/as como por trabajadores/as, se puede revisar y descargar en el sitio web en www.pasoapasolaboral.cl.