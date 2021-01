Se trata de una vivienda donde habita una persona de la tercera edad, construcción que quedó con problemas de desnivel, filtraciones en el techo y fallas de accesibilidad.

Villa Mañihuales.- En el marco del trabajo en terreno que realizó este martes en Villa Mañihuales, el diputado Miguel Ángel Calisto visitó la casa de la señora Elisa Durán, vecina del sector que acusa una mala construcción de su vivienda por parte del Minvu, edificación que correspondería a un subsidio de habitabilidad rural.

Según el diputado, “vinimos a atender una denuncia que nos hizo la Señora Elisa Durán de Villa Mañihuales. Estamos fiscalizando un proyecto de subsidio rural, construido por la entidad patrocinante de la municipalidad de Aysén, con un subsidio de asignación directo. Hemos detectado graves problemas en su construcción”.

“En primer lugar, no se cumplió con la accesibilidad para adulto mayor, la casa no tiene ninguna facilidad para que la señora Eliza pueda ingresar sin dificultades. También hay graves problemas con las goteras en el cielo raso, además de un desnivel evidente tanto en el living como en los dormitorios”, señaló Calisto.

El legislador argumentó que “es importante que se puede hacer una fiscalización por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como también por parte del Serviu, para poder tomar este caso, de manera que las construcciones que se realizan con fondos de todos los chilenos, sean obras de buena calidad, sobre todo cuando se trata de adultos mayores”.

“Acá no sólo se trata de dejar una casa bonita desde el punto de vista estético, sino que debe ser una casa eficiente y eficaz, que cumpla las funciones que la gente necesita”, indicó.

Finalmente, la dueña de la vivienda, Elisa Durán, señaló que “espero que esta casa la vengan a arreglar pronto, eso sería lo único. Así como está la casa, yo no la puedo recibir, de ninguna manera, porque todos los muebles quedaron movidos por el desnivel”.