El funcionario además no realizaba el uso adecuado de su mascarilla. ¡Todo quedó registrado en cámara de seguridad!.

Puerto Aysen.- Una particular actitud de un funcionario de Carabineros, fue la que registró una cámara de seguridad de una vivienda en Puerto Aysén durante esta semana, ya que, mientras debía tratar de ubicar a quien iba dirigido un documento judicial, el efectivo de la policía uniformada, no tocó el portón, no efectuó un llamado y no realizó ningún esfuerzo para contactar a alguien de la casa, que le pueda recibir los papeles.

Y solo en cuestión de segundos, el carabinero decide, tal como quedó registrado, tirar los documentos provenientes del Tribunal de Familia al patio de la casa, sin importar en qué condiciones quedaban y si alguien los recibiría o no. Documentos que iban dirigidos a Carolina Rodríguez, quien esperaba la llegada de esos papeles, debido a un acción judicial que busca entregar una pensión alimenticia para su hijo.

“Yo estoy haciendo una demanda por pensión de alimentos, se supone que ellos me tenían que traer la notificación de cómo va la demanda, mi hijo salió afuera a buscar a su gatito que había salido y me dijo mamá mira estos papeles estaban afuera tirados. Yo le dije, como van a estar afuera tirados y él los trajo, ese día estaba lloviendo, había viento y estaban por todo el patio tirados, entonces, yo dije capaz que vinieron muy temprano, lo dejaron en el cerco enrollado algo así. Pero después fijándome en la cámara me di cuenta que un ratito antes de que nosotros saliéramos lo habían tirado así, ni siquiera llamaron, no tocaron, no dijeron ¡alo!, si fue cosa de segundos y nosotros estábamos todos en la casa, pero no nos percatamos de eso”.

Carolina cree que este es un hecho que no debe suceder, menos con papeles tan delicados.

“Yo encuentro muy mala su actitud, porque esos documentos traen datos, traen nombres, rut, hartos datos y dejaron esos papeles así en cualquier lado, se pudieron haber volado y haberse perdido. Ahí hay muchos datos, no es cualquier cosa como una boleta y yo creo que ni siquiera las boletas las dejan así tiradas, siempre te las dejan en el cerco enrolladas, pero no de esa manera. Encuentro que es demasiado mal el actuar que ellos tuvieron, en dejar como si fueran basura los papeles, eso fue lo que a mí me chocó”.

11 segundos demoró la gestión del funcionario de la Segunda Comisaria de Carabineros de Puerto Aysén que “tiró” en el patio de una vivienda, sin avisar, sin llamar, sin contactar a nadie, documentos judiciales. Además y tal como lo advierten las imágenes, se baja del vehículo policial en una ciudad que está en cuarentena haciendo un pésimo uso de la mascarilla.